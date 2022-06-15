制服不再強迫繡名字！新學年度開始實施

時代力量立委王婉諭先前向教育部爭取，面對資訊化的浪潮，為了保護學生隱私，教育部應該要求校方修改目前要求學生於制服上繡姓名的規定，她今日表示，終於收到教育部回函，制服繡名字一事應尊重學生個人意願，不得強制且不應有性別差異，並從下一個學年度起，各校應該要透過民主程序修正現有服儀規範。

王婉諭今在臉書指出，教育部回函表示，五月時邀集各方團體召開研商會議，達成共識如下，「是否規定學生須於校服上繡姓名乙節，應尊重學生個人意願，不得強制且不應有性別差異」，教育部也提到，未來將函請各校，於111學年度開始之前，循校園民主程序蒐整學生、教師、家長等相關代表意見後，召開服裝儀容委員會討論學校校服繡姓名事宜，並送校務會議通過。

王婉諭說，經和教育部確認後，這代表下一個學年度起，各校應該要透過民主程序修正現有服儀規範，並且以不違反研商會議結論為原則，也就是今年九月開始，學校要修正規定，不應強制學生於制服上繡名字。

王婉諭表示，感謝教育部積極的回應，或許對於許多人來說這是一個小事情，但對於曾因為制服上的個資而被騷擾、肉搜的人來說，相信這樣的改變，是非常重要的。而根據先前教育部的盤點資料，國高中還有近五成的學校需要繡名字。因此，她會持續關注各校的修正情形，假設下學期結束前校內仍有類似規定，也歡迎同學們回報。

王婉諭強調，考量到學生識別對於校安考量仍有必要，因此教育部在研商結論中也有提及「繡學號」仍可扮演替代角色，相信這是各方都能接受的方法。隨著時代的改變，過去校園中許多僵化、陳舊的規範，本就應該因應修正，這不僅涉及到學生權益，更有助於校園安全的維護，這樣的討論和修正，才是教育現場不斷進步的象徵。