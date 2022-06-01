「當疫隻快樂的白老鼠」 畢業歌詞曝高三生共同記憶

6月驪歌響起，全國高中以下學校今起陸續舉辦畢業典禮，但受疫情影響，今年仍有不少學校採取「線上」活動，也讓不少學生感到惋惜。而今年的高中畢業生，也是新課綱首代畢業生，在新課綱新考招制度與疫情夾擊之下，許多高中畢業生也將這些心情，譜入今年的畢業歌詞中。

好比中山女中學生創作「當疫隻快樂的白老鼠」、東港高中「白鼠奏章」，又或是將相關歌詞寫入畢業歌，如曉明女中「天生叛變」提及「老天註定想讓我們成為一零八 你在開玩笑嗎 aka白老鼠的新課綱」；也有學校將歌曲融入防疫政策，如高雄女中創作「青春實聯制」，寫下專屬於這世代畢業的心路歷程。

新課綱上路至今，將迎來首屆高三畢業生，他們高中求學過程屢因教育新制遇上不少難題，包含學習歷程檔案遭詬病是軍備競賽、新型學測難易度不穩，都讓他們壓力不減反增。

先前有高中生也發出怒吼，在台北松山文創「失敗博物館」中的失敗牆上寫下：「一○八課綱、大考中心、學習歷程失敗」等字眼，更署名是來自憤怒的第一屆白老鼠。

新課綱最明顯的改變，是將過去高三學測後才許準備給大學的備審資料，改為需要從高一開始上傳「學習歷程檔案」。學習歷程檔案設立的初衷，是希望學生能記錄高中三年在學科成績以外的學習軌跡，但也因被列為大學升學評分標準之一，遭外界批評這個學習紀錄淪為「軍備競賽」。

除此之外，指考改名為分科測驗，且不考國文、英文、數乙，部分科系將參採學測成績，外界形容這對部分社會組考生來說，根本是學測「一試定終身」。招聯會日前表態要討論114學年加考數乙，至今仍未定案，就連國文、英文是否加考，至今仍是未知數。

6月1日起，是全國中小學畢業典禮周，過去各高中多會由畢聯會籌辦學校畢業典禮，也會在校內徵選畢業歌曲。高中畢業歌的特色，除了是歌頌高中三年的青春與回憶，今年也出現不少新課綱、疫情的共同記憶，也透露出今年高三畢業生的心情寫照。

曉明女中第54屆畢業歌「天生叛變」由陳親儀、許語宸、吳俐穎共同作詞，歌詞「老天註定想讓我們成為一零八，你在開玩笑嗎？aka白老鼠的新課綱，只能唉聲嘆氣，唉，好衰啊，算了沒差，反正還有聖誕節能唱首叮叮噹」。

東港高中第十屆畢業歌曲「白鼠奏章」由黃煦菲、黃妍蓁、洪緹、洪佩欣共同作詞，歌詞「追尋夢想的腳步，走向校園的路，就像白老鼠，在這全新的制度，我們完全不在乎，也不願舉旗認輸，就算誤入歧途，也不成體制的俘虜」、「108新課綱，學習歷程，匆忙，自主學習，慌忙，國文英文，沒戲唱」。

第28屆竹北高中畢業歌「青春的篇章」由劉正傑、劉芝羽作詞，歌詞「 疫情加上遠距把我們綁架聽多少演講還不懂新課綱，偷偷訂外送還要怕被罵，為何總會拿錯便當」。

中山女高122屆畢業歌創作徵選「當疫隻快樂的白老鼠」，由陳昀希、許瑞慈作詞，歌詞「在，建國高架下，百年女校裡，睡整天的白老鼠，從，高一不讀書，到高三渴望，每科都十五，課綱第一屆再加上歷屆最難數學，明明中叢有認真寫，怎麼還不會」。

建國中學74屆畢業歌曲甄選第二組「斥畢」，由林宸緯、沈蒔億作詞，歌詞「課綱日新月異無法適應，活動全部修停因為疫情，考完試RIP落點分析」、「早餐松鼠吃了，熱食部倒閉了，再多的無奈都不如面對分科」。

北一女中80屆畢業歌徵選「爆炒十八歲」，由吳雅琪、高梓薰、張晏玟、莊子萱、許家禎、郭聿芯、黃欣予、韓昀穎共同作詞，歌詞「如果宇宙沒爆炸，就不用讀選化，阿姨我還想努力，不想被現實抓交替，三千跑到要蒸發，每天都想請假，課～綱～難～民~」。