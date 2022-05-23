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校長遴選弊病多 全教總向監察院陳情

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
全教總23日於監察院門口召開記者會，隨即向監察院進行陳情。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
全教總23日於監察院門口召開記者會，隨即向監察院進行陳情。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

針對高中職校長以協調方式安排職缺，讓每所學校僅有一位候選人的狀況！對此，全教總23日向監察院陳情指出，如果無法選出對學校有足夠認識的校長，可能造成第一教學現場朝令夕改的現象。全教總理事長侯俊良也說，已多次向行政機關呼籲應規定學校遴選至少要有2到3名候選人。

政策不延續成危害

針對高中職校長透過協調的方式，安排每所高中職校園僅有一位校長候選人，學校面臨「強迫中獎」的狀況，全教總已舉辦多次記者會向主管機關陳情。侯俊良表示，但主管機關態度消極，以「現職校長選填學校為自主意願表達」為由，遲遲不願改善相關狀況，所以23日才被迫向監察院陳情。

他說，校長遴選過程的基本精神為「以校為本」，但現在整個制度已被玩壞，經過協調後，每所學校都只有一位校長候選人，遴選會形同虛設，反而變成「以校長為本」，不僅無法讓學校能夠選出適合的校長，用這種方式產生的校長，還可能在後續行政領導的威信更會蕩然無存。

而遴選弊病具體對學校產生什麼損害？全教總高中職委員會主委張瓊方回應指出，學校的政策是具有「延續性」的，但遴選制度的漏洞，難保校長對學校過去的制度有足夠的認識，反而淪為「學校在配合校長」，更引發一線教育同仁質疑「過去學校的規劃不是這樣啊」，不適任的校長會對學校造成人力、物力上很大的內耗。

簡化遴選程序

張瓊方也說，現行《高級中等教育法》規定，過去校長有三階段的遴選程序，連任、轉任與新任，而問題在於每當學校釋出轉任職缺時，校長就會開始喬位置，轉任校長的成功率更高達100%。她呼籲，遴選程序應簡化為「連任」與「新任」兩個階段即可，一旦學校釋出校長職缺，就馬上公開徵選校長。

侯俊良表示，規定候選人可選填一所至三所出缺學校，應改回過去「應選填二所至三所」版本；或比照大學遴選制度有複數候選人，都是可行的做法。

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全教總 監察院 校長遴選

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