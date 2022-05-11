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院版國教法明通過 修正校長遴選無國籍學生入學規定

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
立法院教育及文化委員會上月審查「國民教育法」相關修正草案。記者趙宥寧／攝影
立法院教育及文化委員會上月審查「國民教育法」相關修正草案。記者趙宥寧／攝影

立法院上月排審「國民教育法」修正案，在審查2小時後，教育部才說行政院有版本，引發藍委暴怒。事隔一個月，行政院會明天將討論並通過院版國教法，預計將修訂國民教育課程、教學輔導團成立等，以及修正校長遴選及聘任程序，並增訂教師參加校長遴選、增訂無國籍學生入學規定等案。

立法院教育及文化委員會上月11日排審「國民教育法」修正草案，國民黨立委主張將現行6至12歲的國民教育向下延伸，朝野立委都認為下修年齡是共識，但包含師資培育、課綱制定、經費編列、法源依據，甚至還涉及修憲，最後全案保留；教育部則承諾以一年委外研究完成政策評估。

由於當時委員會開了一整個上午後，教育部才突然說行政院也正在研修政院版國教法，屆時可一起討論，國民黨團批評教育部未在排審前事先告知是藐視國會，隨後藍綠吵成一團，次長蔡清華多次致歉。

事隔一個月，行政院會明天將討論並通過院版「國民教育法」。教育部表示，此次修法增訂國民教育課程與教學輔導團之成立與相關事項授權規定、修正校長遴選及聘任程序規定，並增訂教師參加校長遴選，明訂校長有不適任事實處理規定；增訂無國籍學生入學規定、學校違反常態編班等處理規定等。

教育部 行政院 校長遴選

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