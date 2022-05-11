分科測驗7月登場 北一女學霸不藏私分享10招讀書密技

因應新課綱首屆分科測驗7月登場，為協助高中學子迎戰考招新制，新北市立圖書館林口分館將於5月14日由北一女畢業、成大雙主修的網紅學霸「未秧Winter」分享考試最受用的10招讀書密技，在黃金複習時間，幫助學生迅速掌握重點精華，此外該講座也有直播，可供無法到現場的學子即時觀看。

考季來臨，考生們都進入緊鑼密鼓的最後備戰階段，新北市立圖書館林口分館雨與林口竹林山觀音寺合作，於5月14日邀請北一女畢業、成大雙主修的網紅學霸「未秧Winter」，和考生們分享自己念書與準備考試的訣竅，透過10種讀書方法秘技，幫助學子在最後衝刺的階段，迅速掌握重點精華。

新北市圖表示，當天參加活動的學子可以免費領取，加持過的文昌筆以及牛角麵包，希望所有到圖書館溫書的考生都能金榜題名，若因疫情無法親臨現場的考生，本活動亦會於網紅未秧的個人youtube頻道進行直播，可以同步於線上即時觀看。

另外，新店分館則針對即將登場的國中教育會考推出「會考加加油」座談會，5月13日邀請到三位目前就讀北一女的同學分享考前應戰策略，讓考生們可以利用考前最後一周，事半功倍地複習整備、調整作息，對會考做最後衝刺，同時也準備了「考試加油」口罩送上祝福，希望讓學子可以更有信心，以最好的狀態從容應試，詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢。