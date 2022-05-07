教部鬆綁港澳居民來台就學辦法 無居留證可讀普通高中

教育部日前修正並公告「香港澳門居民來台就學辦法」，鬆綁港澳生來台就學限制，欲就讀高中、五專者無需先持有合法居留身份。教育部預估，若學校作業如期進行，最快今年9月就會有第一批循新辦法入學的港澳生。

教育部於109年預告修正「香港澳門居民來台就學辦法」修正內容，但放寬爭議大一波三折後終於近日公告。第6條之1重點內容開放港澳生來台就讀高中、五專取得入學許可即可，不若以往必需具合法居留身份才能來台，亦是將高中、五專入學規定比照現行大學模式。

教育部國際司指出，過去若港澳生欲就讀公立高中普通科僅限華僑中學，現在不分公私立，只要學校具備招生機制和能力，報請主管機關後獲同意即可以外加名額方式招生，之後依規定公告期程、發布簡章並對外說明。由於學校正值招生期，只要作業如期進行，最快今年9月就會有第一批適用新辦法的港澳學生入學。

國際司也說，修改辦法是配合國發會政策招募海外優秀青年，且近年境外生陸續放寬招生，一同研議放寬港澳生招生門檻。另外，由於來台學生可能為未成年，辦法也允許私校校長、董事擔任在台監護人。

升學平台大學問執行長魏佳卉表示，過去未成年港澳生需持有居留身份才可來台讀書，多是家長在台工作才能獲得許可。辦法放寬後更傾向留學移民，似將觸角往下深入至高中，也比照美國等精神鬆綁就學規範引入年輕人口，港澳生可用就學方式落地，背後不排除瞄準其父母也有機會來依親。

另受近年情勢影響，自108下半年不少香港青年開始試探來台可能。教育界人士評析，由於香港當地中學多有教會色彩，後續港人來台應會先選擇教會學校，其中仍以私立學校為大宗，若在台沒有法定監護人，私立學校校長、董事相較公立也比較機會擔任監護。

私立淡江中學公關主任陳冠州表示，校內已經有約五名香港學生，新的辦法讓身份限制更少學校樂見。數間學校近日也正討論招生規劃，未來學校若要循修正辦法招生，除了需要學生檢具成績證明等外也在意其中文程度，但校方希望學生來台可先找到監護人，若由校長或董事擔任，發生就醫等緊急狀況時會較為難。