教師未打3劑疫苗、非3個月內確診 5月9日起須每周快篩

教育部近日發函，要求高中以下學校工作人員儘速接種3劑新冠肺炎疫苗，如醫師不建議施打或因個人因素無法施打，須每周1次快篩或PCR陰性，才能提供服務。不過，學校工作人員若曾為COVID-19確診個案，且持有3個月內由衛生機關開立的解除隔離通知書者，可暫免檢具疫苗接種證明，但於解除隔離滿3個月後，仍須依時程儘速接種3劑疫苗。

全國已有800所校園因疫停課，教育部4月21日發函給高中以下學校，為確保學校工作人員符合指揮中心的疫苗接種規範，要求未完整施打3劑疫苗的學校工作人員儘速接種。其中，5月9日起，學校工作人員皆應接種3劑疫苗，新進人員首次服務前如未接種3劑疫苗，應提供自費3天內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢測陰性證明。

不過，學校工作人員若曾為確診個案，且持有3個月內由衛生機關開立的解除隔離通知書者，可暫免檢具疫苗接種證明，但於解除隔離滿3個月後，應依時程儘速接種3劑疫苗。