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自然探究實作成績分開算 師憂大學繁星比序恐被稀釋

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
學繁星推薦今天放榜，不過新課綱首創四學分部定必修「自然科探究與實作」，卻因涉及跨協同教學，遭教育部要求必須將探究與實作分數，分別對應回物理、化學、生物、地球科學。人物與新聞無關。本報資料照片
學繁星推薦今天放榜，不過新課綱首創四學分部定必修「自然科探究與實作」，卻因涉及跨協同教學，遭教育部要求必須將探究與實作分數，分別對應回物理、化學、生物、地球科學。人物與新聞無關。本報資料照片

大學繁星推薦今天放榜，不過新課綱首創四學分部定必修「自然科探究與實作」，卻因涉及跨協同教學，遭教育部要求必須將探究與實作分數，分別對應回物理、化學、生物、地球科學中，換句話說，即使學生在這門課拿下高分，成績也會被稀釋，也讓高中教師憂心，「實作」強學生恐吃虧。

高中自然領域屬部定必修十二學分，其中四學分是「探究與實作」，由各校自然科教師跨科協同教學，今年也首度納入學測自然科測驗範圍。不過高中繁星採計五學期在校學業成績，學生在學校比序脫穎而出後，若大學校系出現超額情況，將依各校系規章超額比序，包含參考學測成績，又或是單一科別在校成績。

全中教秘書長許麗吉表示，繁星推薦先比學業成績總平均，之後再依序往下比，包括學測單科或高中單科成績，今年首度出現探究與實作，卻因該門課程只寫在領綱不在總綱，導致大學無法將探究與實作科目列為成績比序項目。她憂心，這項制度恐讓「筆試強、實作弱」的學生贏過「筆試弱、實作強」的學生，有些大學也強調實作，藉繁星恐找不到理想人才。

另一位不具名高中教務主任也質疑，自然科探究與實作已被列入學測範圍，但在繁星推薦卻被要求「對應」回單一科目，「成績怎麼會這樣處裡？」。他說，今年也許是考招制度來不及，但回到繁星精神，若實作成績被消失，探究與實作這門課也將被架空。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽表示，高中自然科會有單科必修，也有如探究實作的跨科協同教學，前者較重讀書成績，後者則重視探究、實作，也有助於讓學生發現自己真正的興趣。他認為，高中繁星應將探究與實作成績如實呈現，否則也不利大學選才。

教育部表示，自然科探究實作成績是依課綱規畫，並比照過往綜合高中學術學程單科成績作法，由各高中依實際開課及教學情形，自定單科成績的計算方式。如此一來，除了兼顧探究與實作成績，也能落實校校等值、推薦學生全校評分方式一致的繁星精神。

繁星 學測 教育部

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