長榮大學命案補破網 教育部建巡查點、10月推校安指引

梁育誌隨機性侵擄殺大馬籍鍾姓女大學生，昨判死刑。由於鍾女在就讀的長榮大學周邊遭擄遇害，引發校園安全疑慮。教育部指出，截至今年3月1日，已於全國逾150所大學建置1163處巡查點，較案發當年再增加55處。兩年間教育部亦修正相關條例，若學生於往來校外至學生宿舍間路段發生騷擾事件，新增可列入校安通報。

長榮大學一案引發各界檢討校園周邊安全，教育部當時承諾邀集學者專家召開專案會議協助精進校園防護。案發至今逾一年，教育部表示，截至今年3月1日，全國159所大專校院已建置1163處巡查熱點，較案發當時再增加55處，且為確保校園內及周邊安全，亦要求各校定期於每季滾動修正熱點，且需於每學期開學三周內向教育部陳報最新巡查熱點資料。

教育部指出，學校需將提報熱點列出「低、中、高」等風險程度，可採用自行巡邏、與警方協同巡邏，或列為警方巡邏路線以及設置巡邏箱等方式巡查，並與轄區派出所建立聯繫窗口，方便處理突發事件。此外，教育部也和警政署建立「LINE聯繫平台」，若發生學生失蹤、失聯等重大校安事件，可即時將學生資料提供警政署，並立即通知全國警政單位協助處理。

由於鍾姓女學生是於校外周邊道路遇襲，教育部今年2月起與交通部、警政署、公路總局等單位辦理「全國各級學校校園內外危險路段及治安死角」會勘，與交通部、警政署共同合作，針對各級學校內外危險路段、治安死角進行設備經費補助及改善，維護學生安全。

教育部近兩年亦從校安周邊條例著手，改善校園安全防護網。教育部說，兩年間先修正「校園安全及災害事件通報作業要點」，若學生於校外往返學生宿舍的交通道路上遭遇騷擾，則新增可列入校安通報範圍；之後亦修正「大專校院校園環境安全自主檢核表」，要求學校針對校園內外有安全疑慮處規劃安全路線，並建立校園內外安全地圖，且要求學校公告、修正和宣導。

教育部目前正規畫「大專校院校園安全指引」，本指引預計於今年10月完成，除提供各大專校院校安人員參考使用外，亦會作為校安工作研習內容。