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國內疫情趨穩 教育部修訂：停課期程縮短為10天

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國內疫情趨穩 教育部修訂：停課期程縮短為10天

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
教育部依照指揮中心意見修訂停課期程，從14日減為10日。圖／讀者提供
教育部依照指揮中心意見修訂停課期程，從14日減為10日。圖／讀者提供

因應新冠肺炎疫情，根據中央流行疫情指揮中心近期簽核函文，教育部依照指揮中心建議，將過去停課14天標準修訂為10天。

2月起台灣國內發生數起境內感染，各縣市要求學校校內若有一生感染需停課14天。但由於近期疫情趨緩，中央已經減少居家檢疫隔離天數，由過去的14天減至10天，指揮中心指揮官陳時中日前也表示，停課期程可望滾動式修正。

2月以來由於疫情嚴峻，故各縣市多拍板，只要校內出現一師生感染就會全面停課14天。但根據教育部最新函文指出，教育部依「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」建議訂定停課標準，停課期程減為 10 天。

函文指出，高級中等以下學校若有一班一師生由指揮中心列為確定病例，則該班停課；若一校有兩班以上師生遭列確定病例，則該校停課。停課期程均由過去的14天減少為10天。但上述停課情況，仍應視實際疫調情形，依指揮中心公布指示做適當調整。

大專校院停課標準除了須報經教育部專案核准外，若校內有一位師生被指揮中心列為確定病例，該師生所修選或講授課程均停課；有兩位以上師生被指揮中心列為確定病例，則該校區停課。但上述狀況同樣視實際疫調情況，依指揮中心公布指示調整。

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