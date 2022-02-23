他傻眼補習班音譯「欺負我英文差」 網友卻認同：這才是在地味

台灣補習文化盛行，不少民眾從小就有補習的經驗。一名網友經過一家英語補習班發現招牌寫著「Busiban」，讓他直呼「不要欺負我英文不好…」，不過不少網友看完以後，覺得這英文單字才是在台最正確的用法，「連外師都在用。」

一名網友日前在臉書社團「路上文案觀察學院」Po照，照片顯示他經過一家英語補習班，上頭英文寫著「English Busiban」，讓他表示「不要欺負我英文不好」，懷疑補習班的英文翻譯就真的直翻成「Busiban」嗎？引起不少網友熱議，有網友說，「唸起來很像客話，哈哈哈」、「學英文就是這麼簡單」、「可悲的華人補習文化」、「我發現很多補習班都寫Busiban」，也有人認為，補習班一詞可以使用「Cram school」。

一名網友經過一家英語補習班發現招牌寫著「Busiban」，讓他認為怪怪的，不過不少網友覺得這英文單字才是在台最正確的用法。（翻攝自臉書社團「路上文案觀察學院」）

不過多數網友認為，補習班直譯成「Busiban」是正確的用法，一名網友表示，Cram school的「Cram」，「通常是說將某物品『塞進』某個空間裡，屬於被動、強迫之意，在英語系母國並無這種義務教育放學後『強迫』孩子學習進修的場所。」另一名網友說，國外文化中並不存在補習這個概念，所以並沒有對應的英文單字，台灣只能用概念比較相同的Cram來代替。

該名網友補充，在台灣有些外國人比較傾向於用「Busiban」這個詞，「雖然講Cram school他們也能理解啦，就把Busiban想像成Kawaii（日文的「可愛」之意）這樣，對他們來說都是外來語變成英文的狀況。」另一名網友也表示，在台灣的外師也會用「Busiban」來稱呼補習班，若遇到受訪時，他們也會用英文說「我是在Bushiban教外語」。