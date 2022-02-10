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台科大與民族實中合作 陳冲：學生啟蒙早有助發展

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
台灣科技大學（台科大）與台北市民族實驗中學攜手提升教育能量。台科大校長顏家鈺（右）、台北市民族實驗中學校長洪錫璿（左）今天在行政院前院長、願景工程基金會董事長陳冲（中）見證之下共同簽訂綠色科技師資合作計畫，將趨勢與視野往下扎根。記者季相儒／攝影
台灣科技大學（台科大）與台北市民族實驗中學攜手提升教育能量。台科大校長顏家鈺（右）、台北市民族實驗中學校長洪錫璿（左）今天在行政院前院長、願景工程基金會董事長陳冲（中）見證之下共同簽訂綠色科技師資合作計畫，將趨勢與視野往下扎根。記者季相儒／攝影

台灣科技大學（台科大）與台北市民族實驗中學攜手提升教育能量。兩校今天在行政院前院長、願景工程基金會董事長陳冲見證之下共同簽訂綠色科技師資合作計畫，未來艱深難懂的大學端課程，將轉化為國中生也也能懂的淺白易懂內容。首個課程以綠色科技為主軸，陳冲期許趨勢與視野往前扎根，對社會有助益。

未來，台科大教授將把知識技術帶給民族實中的教師，再透過他們將知識內容帶給國中生。陳冲表示，這是教育扎根的重要工作，以德國為例，早已有這樣的合作模式。他說，中學生正是對新事物特別容易啟蒙的時期，越早啟蒙就對學生未來發展越有幫助。陳冲也希望，這樣的機制可以繼續開枝散葉，一代一代地傳遞下去。

台科大著名綠能專家楊錦懷教授為這次的綠能科技課程主持人，他將與民族實中教師群合作，以太陽能技術資源出發，導入太陽能節能、碳中和、節能建築等知識，建構綠色科技為主題，轉化為適合國中生學習的課程。台科大校長顏家鈺表示，兩校合作對台科大也有多的幫助，將國中校園當作一個實現、實踐與推廣的場域，希望未來可以做更密切的合作。

台北市民族實驗中學校長洪錫璿說，素養教學強調未來能力，但是教科書內容都是舊的，要到大學端、研究所才是與社會接軌的新觀念，孩子們看到未來的趨勢會更有學習動機。

民族實中課程負責人學務處主任黃微清表示，這次課程先培訓種子教師，下學習正式進行太陽能實作與參訪，她說，綠色科技課程合作案的簽約，鼓舞了師生，並為培育積極面對未來世界，具備問題解決的國際綠公民，提供關鍵性的支持與鼓勵，也直接引導學生在學習中直視現在時代的改變與進步，激起學生開創未來的格局與視野。

台科大 陳冲 國中生

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