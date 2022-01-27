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烏干達生淪學工 教育部要求中州科大確實究責

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中州科技大學。本報資料照片
中州科技大學。本報資料照片

中州科技大學烏干達學生遭爆淪為過勞學工，彰化地檢署依涉嫌違反人口販運防制法等規定，聲押相關人士。教育部今天再發函該校，要求確實查處校內相關行為人員，並說該校校長已經請辭。

教育部表示，中州科技大學招收烏干達籍學生，在招生、教學、生活輔導及校園管理方面，明顯有重大缺失，且違反大學法及外國學生來台就學辦法等規定。教育部將該校列為專案輔導學校，並禁止招收境外學生、要求學校追究相關校內行為人員的責任，並予以懲處。

教育部宣布，凡是以非專班方式招收境外生的學校，都將在110學年第二學期起接受加強版教學品質查核。教育部確認學生是否具備華語能力，或全校教師全英文授課能力，以及早發覺學校教學及學生受教情形是否異常，如經查核發現有違失情形，教育部將嚴懲，不予寬貸。

教育部 中州科技大學 烏干達

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