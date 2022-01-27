雙溪高中家長會長組供餐團 助弱勢生圍爐年夜飯

新北市雙溪高中歷屆家長會成員關心偏鄉學生困境，近10年每年募集年菜送給弱勢學生家庭。雙溪高中校長葉俊士和家長會長林惠玉，今將20桌年菜及紅包分送到學生家中，讓他們能享用豐盛年夜飯圍爐。

葉俊士說，農曆年前許多家庭年前開始張羅年菜，但偏鄉有些弱勢家庭可能苦惱沒有經濟能力準備團圓飯。歷屆家長會成員了解偏鄉孩子的需求，在前會長林志銜及大碩企業董事長許慶業號召下籌組善心供餐團，每年協助弱勢孩童及家庭在除夕夜享用豐盛年夜飯。

這兩年因為疫情影響，各行各業都受衝擊。葉俊士說，疫情導致雙溪家中經濟面臨困境學子生活雪上加霜，還好新北市政府幸福保衛站政策能保障孩子獲得溫飽，更感謝年菜供餐團成員善行，因為即使他們的孩子已從雙溪高中畢業，關心在校孩子過個好年的初心依舊不變。

葉俊士和現任家長會長林惠玉今天送20桌次數量的年菜和紅包到學生家中，傳達供餐團成員的關懷之情。葉希望學生要懂得感恩，以後有能力也要幫助別人。隨行的輔導主任和輔導老師關懷學生居家情形，提醒他們善用時間充實自己。

林惠玉說，第一次參與發送年菜行程，充分感受到歷屆家長會的用心，更肯定學校用心，安排輔導主任和專輔老師隨行家訪，確認孩子寒假期間在家平安。發送路途雖然遙遠，但看到孩子露出笑容就甘之如飴。