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雙溪高中家長會長組供餐團 助弱勢生圍爐年夜飯

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
雙溪高中校長葉俊士和家長會長林惠玉今將年菜及紅包分送到學生家中，讓他們能享用豐盛年夜飯圍爐。圖／雙溪高中提供
雙溪高中校長葉俊士和家長會長林惠玉今將年菜及紅包分送到學生家中，讓他們能享用豐盛年夜飯圍爐。圖／雙溪高中提供

新北市雙溪高中歷屆家長會成員關心偏鄉學生困境，近10年每年募集年菜送給弱勢學生家庭。雙溪高中校長葉俊士和家長會長林惠玉，今將20桌年菜及紅包分送到學生家中，讓他們能享用豐盛年夜飯圍爐。

葉俊士說，農曆年前許多家庭年前開始張羅年菜，但偏鄉有些弱勢家庭可能苦惱沒有經濟能力準備團圓飯。歷屆家長會成員了解偏鄉孩子的需求，在前會長林志銜及大碩企業董事長許慶業號召下籌組善心供餐團，每年協助弱勢孩童及家庭在除夕夜享用豐盛年夜飯。

這兩年因為疫情影響，各行各業都受衝擊。葉俊士說，疫情導致雙溪家中經濟面臨困境學子生活雪上加霜，還好新北市政府幸福保衛站政策能保障孩子獲得溫飽，更感謝年菜供餐團成員善行，因為即使他們的孩子已從雙溪高中畢業，關心在校孩子過個好年的初心依舊不變。

葉俊士和現任家長會長林惠玉今天送20桌次數量的年菜和紅包到學生家中，傳達供餐團成員的關懷之情。葉希望學生要懂得感恩，以後有能力也要幫助別人。隨行的輔導主任和輔導老師關懷學生居家情形，提醒他們善用時間充實自己。

林惠玉說，第一次參與發送年菜行程，充分感受到歷屆家長會的用心，更肯定學校用心，安排輔導主任和專輔老師隨行家訪，確認孩子寒假期間在家平安。發送路途雖然遙遠，但看到孩子露出笑容就甘之如飴。

雙溪高中學生小佳（化名）兄弟姊妹眾多，近期因家庭突遭變故，經濟更加困難。她說，平常家中就很難吃到桌菜，即使是過年也只有簡單幾樣菜。感謝學校師長費心準備，讓她和家人今年可以跟大家一樣，過個幸福的年。

雙溪高中校長葉俊士和家長會長林惠玉今將年菜及紅包分送到學生家中，讓他們能享用豐盛年夜飯圍爐。圖／雙溪高中提供
雙溪高中校長葉俊士和家長會長林惠玉今將年菜及紅包分送到學生家中，讓他們能享用豐盛年夜飯圍爐。圖／雙溪高中提供

年菜 雙溪高中

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