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寒假不出門也能運動 新北開出百堂免費AR、AI健身課

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
多元的AI及AR課程讓親子寒假在家運動同樂。圖／新北市府教育局提供
多元的AI及AR課程讓親子寒假在家運動同樂。圖／新北市府教育局提供

寒假在家若不想出門運動，還有一項選擇，那就是透過AR在家運動。新北教育局與新創團隊優力勁聯（Uniigym）合作，開出新北學生100堂專屬課程，提供流行舞蹈、肌耐力、協調力訓練、專項體育、親子瑜珈、兒童防身功夫等多元課程，即日起至2月16日止，提供1萬個免費限額下載兌換使用。

教育局表示，除了課程多樣外，APP在運動時給予即時反饋，提供卡路里等數據；運動完畢還可校對或回放影片，讓運動有感度大幅提升。此外，透過AI遊戲化運動科技，進行人體骨骼點比對及體感偵測，加上專業健身教練解說，大大降低運動傷害，也讓運動變得有趣。

體驗過AR動滋動課程的崇林國中9年級同學黃佳玲表示，自己使用APP很快就能上手。裡面有五花八門的選項可以選擇適合自己課程，有分級的訓練程度還有專業老師指導，不用擔心跟不上，體驗後仍意猶未盡。另外，同校的9年級同學林增宇也說，互動小遊戲非常好玩，還可以偵測自己的運動方式很厲害。

教育局長張明文指出，新北市推動SH150方案，意即學童每週應累積150分鐘以上運動時間，培養規律運動習慣。這次與優力勁聯合作的線上課可至APP store或Play商店搜尋「Uniigym」點選右下角「我的」，再點選右上角「設定」，點選「優惠方案」，輸入「new taipei」，點選「開通啟用」即可獲得為新北學童打造的免費線上健身課程，也可到YouTube觀看使用說明( https://www.youtube.com/watch?v=Egopibeib7I )。

新北教育局與新創團隊優力勁聯（Uniigym）合作，開出新北學生100堂專屬課程，提供流行舞蹈、肌耐力、協調力訓練、專項體育、親子瑜珈、兒童防身功夫等多元課程。圖／新北市府教育局提供
新北教育局與新創團隊優力勁聯（Uniigym）合作，開出新北學生100堂專屬課程，提供流行舞蹈、肌耐力、協調力訓練、專項體育、親子瑜珈、兒童防身功夫等多元課程。圖／新北市府教育局提供
新北教育局與新創團隊優力勁聯（Uniigym）合作，開出新北學生100堂專屬課程，提供流行舞蹈、肌耐力、協調力訓練、專項體育、親子瑜珈、兒童防身功夫等多元課程。圖／新北市府教育局提供
新北教育局與新創團隊優力勁聯（Uniigym）合作，開出新北學生100堂專屬課程，提供流行舞蹈、肌耐力、協調力訓練、專項體育、親子瑜珈、兒童防身功夫等多元課程。圖／新北市府教育局提供

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