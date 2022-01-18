近5年恐增百所瀕退場私校 學者籲朝4方向轉型求生

「私立高級中等以上學校退場條例」草案正在立法院審議，教師工會主張私校退場後校產充公，但私校主管反駁，指私校是辦學者當年出資建立的事業，如今國內人口銳減、教育部補助未增，當然會想另闢生路來延續既有資產，並鼓勵瀕退場學校循改辦幼兒園等4種方式求生。

大學校長會議甫落幕，國立大學校長關注年改後銳減的退休金等議題，私立大學校長則齊聚研商少子化下的生存之道。外界預估，5年內還會有40所大專院校、53所高中面臨退場問題。

中國科技大學校長唐彥博發表專題演講分享，私校可循4種常見的模式改辦，第一是「向下紮根」，也就是改辦幼兒園、小學；第二種是橫向延伸，如設立長照機構、健康中心；第三是異業結盟，比如與國防部合作，設國防學士班培育國軍；第四是由外部單位承接，比如企業出資改辦興國管理學院，成為如今的中信金融管理學院。

唐彥博提到，私校面臨缺人、缺錢等「五缺」困境，要靠著找出定位走出特色，具體作法包括結合產業，安排學生銜接職場，或提供實務課程、重視實習和就業輔導；或可向內落實教學品保機制，避免師生權益受損的情事發生，同時向外開拓境外生來源來謀生。

教育學者、中山大學校長鄭英耀分析，早期私校董座「捐資興學」，傳到下一代、第三代，目前普遍觀念是「投資辦學」，學校若關了、財產充公，恐讓董事家族感到不光彩。教育部若開放私校退場後，財產維持私有，才能促進私校活化轉型，或與公校合併，以維持高教整體品質。

不過，全國私校工會理事長尤榮輝不支持私校輕易改辦其他事業，他說，許多私校因少子化陷財務危機，除收取學費、政府補助、社會捐助、產學合作外，建議私校在既有的編制中活化校產，比如日前有私校將閒置校地改為停車場，或像美國允許大學透過體育活動增加收入，都是可行方向。

尤榮輝也說，有心辦學的學校需要財源，建議教育部建立學費浮動調整機制，雜費也應依物價指數調整，才能維持私校營運。若政府什麼都不做，恐怕連好學校都得節撙開支、大量解雇教職員，不但造成失業，也降低教育品質，最後辦學者、師生都成輸家。