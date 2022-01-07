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東吳大學遭控3罪狀 實踐大學前校長：還有很多私校未爆彈

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東吳大學遭控3大罪狀 實踐大學前校長陳振貴：還有很多私校未爆彈

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
實踐大學前校長陳振貴表示，教育部長期不准學校調整學雜費，但各類生活費、物價指數調漲，私校獎補助款又再少子化的競爭下，越來越難爭取，財政赤字是已經發生，而不是現在才發生。圖／陳振貴提供
實踐大學前校長陳振貴表示，教育部長期不准學校調整學雜費，但各類生活費、物價指數調漲，私校獎補助款又再少子化的競爭下，越來越難爭取，財政赤字是已經發生，而不是現在才發生。圖／陳振貴提供

東吳大學遭控美化財政赤字、縮編助教系所部分預算，以及要求系所上繳捐款等三大罪狀。東吳校方、教育部雖澄清學校並無財務立即風險，也尊重各單位主管對該剩餘款的後續用途與使用額度規畫不過，卻有私校校長認為東吳大學面臨的狀況，實際上也是國內私校目前遇上的難題，若教育部再不開放調整學雜費，「還有很多私校是未爆彈」。

實際上，大學校長會議將於今年1月13、14日舉行，據聞已有多校醞釀要集中火力要求教育部開放學雜費調整，打算將國內家戶可支配所得、薪資和物價水準納入，各占三成到三成五，另設立過去17年凍漲的彌補機制，提升高教競爭力。教育部也已打算將軍公教調薪4%，納入111學年度大專校院學雜費收費基準核算考量。

實踐大學前校長陳振貴受訪時表示，教育部長期不准學校調整學雜費，但各類生活費、物價指數調漲，私校獎補助款又再少子化的競爭下，越來越難爭取，財政赤字是已經發生，而不是現在才發生。

「還有很多私校是未爆彈」，陳振貴說，各私校都很努力挖東牆補西牆，好讓帳面可以收支平衡。預算不平衡無妨，決算多會採用兩方式平衡，比如使用標餘款，當學校興建硬體建設，將最後東省西省下來的錢，用來補貼赤字；另外就是捐款收入，仰賴捐款讓財政平衡，但若動到「指定捐款」恐就茲事體大，因為這些捐款往往是支應清寒獎學金、研討會等，將直接影響學生權益。

實際上，世新大學、中原大學、實踐大學曾向教育部申請調漲2018年學士學雜費遭否准，提告欲撤銷原處分，台北高等行政法院去年判三校勝訴。法院指出，教育部就算認為三校有增購教學軟硬體設備、充實師資專案等不妥適或不合理情形，也只是申請調整學雜費其中一部分，可分別認定與處理，卻全部否准申請，使三校調整幅度均為零（不得為任何調漲），有裁量怠惰之虞。

陳振貴當時就是告訴人之一，他表示，教育部應重新反省學雜費調整事宜，否則自105學年度以來，很多學校聘老師都是約聘、專案，甚至認為教學編制只要符合師生比就好，若不審慎思量，後面恐怕還有很多未爆彈。

教育部 捐款

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