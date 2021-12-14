高一不開本土語要寫理由 基層批：師資不穩、繁星不公

本土語言課綱審議通過，明年除了小學生要上本土語言課，國中一、二年級每周必修一節課、高中則增兩學分，由於未強制開課年段，已有高中打算等學測後才排本土語課。不過，為了避免「學習空窗」，教育部近來要求各校若開在高二、高三需敘明理由。有高中教師批評，本土語師資都還不知道在哪，上路第一年也沒評量基準，若高一、高二就要上本土語，恐影響繁星公平性。

國家語言包括閩南語、客語、原住民語、馬祖的閩東語和台灣手語，教育部今年初陸續召開多場課審大會及分組會議審查，將國一、國二列部定必修，國三採選修；高中列為部定課程兩學分，學校可再依學生學習需求，於校訂課程中規畫四學分選修。

實際上，早在課綱審議前，就有不少民間團體主張國中三年本土語應列為必修，避免學習斷層，但教師團體與部分家長團體憂心學科學習受影響，國三還得面臨會考，持不同意見。一位不具名課審大會委員指出，最後決議不在國三開課，是課審會「折衷妥協」的結果，只不過，國三未列必修，高中也未限制何時修畢，國三到高二的「空窗期」，也讓不少本土語人士憂心學習斷層。

根據最新版課綱，明訂高中本土語以第一學年開設為原則，也可於其他年級實施。近來各高中陸續召開課程發展委員會，撰寫111學年度課程計畫書送審，部分學校打算在高二、高三才開課，沒想到卻被退件，並要求需敘明未在高一開課的理由。基層學校不滿，高一剛入學得先調查學生選修需求，還要依開課人數找師資，根本來不及。

全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉也提到，高中階段前五學期都要計算繁星成績，但現在師資無法一次到位，成績評量也沒基準，這些變數會使人焦慮，高中端不敢貿然；另外，若能在沒有學測壓力下開課，部定必修可扎實訓練，段考也可安排口試，開在第六學期沒有不好。

全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽則說，本土語即將列為必修課，且要列入高中成績，但評分與師資都還沒準備好，一定會影響繁星公平性。他認為，在不違反課綱前提下，教育部應給學校彈性，否則既沒誘因也沒樂趣，學生只會對本土語更反感。

至於各高中不在高一開課的「合理」理由是什麼？教育部表示，若學校不在高一開課，負責檢視課程計畫的委員將審酌學校規模、區域、師資等三大因素，採行適切裁量基準，並視學校需求提供協助。