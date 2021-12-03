汰換27年老舊海事實習船 教部斥資近16億打造御風號

教育部委由國立高雄科技大學籌建的海事教育實習船「御風號」，今天在台船高雄廠開工，新船斥資15億5700萬建造，總噸位達6千噸，是現行「育英二號」的3倍；預計2024年交船，船內建置多款模擬機、實習室與教室，可容250師生，將優化全台海事院校登船實習的環境。

「御風號」委由高科大辦理採購，今年元月26由台船公司得標承建，將汰換使用近27年的「育英二號」實習船。教育部政務次長劉孟奇表示，新船未來在設備上及訓練的學生數都能大幅提升，相信未來在海事技術、海運管理上都能培育出更多人才。

高科大校長楊慶煜表示，國內唯一的海事實習船「育英二號」，總噸位僅1800噸、僅可容納80多名學生，但未來新船可增加到200人、全台各海事學校學生都可同時登船實習。兼任新船計畫主持人的高科大副校長俞克維說，過去「育英二號」是以漁船修改，新船則比照商船重新建造，整體設計符合航海人員訓練國際公約規定。

台船表示，御風號海事實習船，長114公尺、寬21公尺、深10.1公尺，預定民國2023下水、2024年交船，可承載包含船員32人、臨時人力與教師18人及學生200人。內設置體育室、自修室、會議室、電影院，供教學和休閒使用。整艘船採主動式穩定翼系統，可減風浪搖晃情況，也採符合SOLAS（海上人命安全公約）的客船要求艙區劃分及破損穩度。