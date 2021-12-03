快訊

南非代表處2人確診 羅一鈞：很大機率是Omicron

古蹟竄濃煙！臺北當代工藝設計分館起火 警消撲救中

汰換27年老舊海事實習船 教部斥資近16億打造御風號

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
台船得標承建的新海事實習船「御風號」，今天在台船高雄廠動工，預計2024年交船。記者王昭月／攝影
台船得標承建的新海事實習船「御風號」，今天在台船高雄廠動工，預計2024年交船。記者王昭月／攝影

教育部委由國立高雄科技大學籌建的海事教育實習船「御風號」，今天在台船高雄廠開工，新船斥資15億5700萬建造，總噸位達6千噸，是現行「育英二號」的3倍；預計2024年交船，船內建置多款模擬機、實習室與教室，可容250師生，將優化全台海事院校登船實習的環境。

「御風號」委由高科大辦理採購，今年元月26由台船公司得標承建，將汰換使用近27年的「育英二號」實習船。教育部政務次長劉孟奇表示，新船未來在設備上及訓練的學生數都能大幅提升，相信未來在海事技術、海運管理上都能培育出更多人才。

高科大校長楊慶煜表示，國內唯一的海事實習船「育英二號」，總噸位僅1800噸、僅可容納80多名學生，但未來新船可增加到200人、全台各海事學校學生都可同時登船實習。兼任新船計畫主持人的高科大副校長俞克維說，過去「育英二號」是以漁船修改，新船則比照商船重新建造，整體設計符合航海人員訓練國際公約規定。

台船表示，御風號海事實習船，長114公尺、寬21公尺、深10.1公尺，預定民國2023下水、2024年交船，可承載包含船員32人、臨時人力與教師18人及學生200人。內設置體育室、自修室、會議室、電影院，供教學和休閒使用。整艘船採主動式穩定翼系統，可減風浪搖晃情況，也採符合SOLAS（海上人命安全公約）的客船要求艙區劃分及破損穩度。

台船董事長鄭文隆說，台船的技術能量未來都會運用在打造這般海事實習船上，以最新技術做到船身更穩，並且利用科技化、人性化設施讓同學有好的實習空間。

台船董事長鄭文隆（見圖）指台船會以最佳的技術能量，打造「御風號」。記者王昭月／攝影
台船董事長鄭文隆（見圖）指台船會以最佳的技術能量，打造「御風號」。記者王昭月／攝影
台船得標承建的新海事實習船「御風號」，今天在台船高雄廠動工，預計2024年交船，教育部政次劉孟奇等人按鈕進行鋼板切割，象徵動工。記者王昭月／攝影
台船得標承建的新海事實習船「御風號」，今天在台船高雄廠動工，預計2024年交船，教育部政次劉孟奇等人按鈕進行鋼板切割，象徵動工。記者王昭月／攝影

實習 教育部 台海

延伸閱讀

新建實習船台船開工 海事教育新里程碑

光電國際研討會在高雄登場 台積電等大廠到場獵才

全教產憂「生生用平板」要衝業績 教部強調不會設KPI

教部推「生生用平板」 全教產籲勿逼基層刷績效

相關新聞

汰換27年老舊海事實習船 教部斥資近16億打造御風號

教育部委由國立高雄科技大學籌建的海事教育實習船「御風號」，今天在台船高雄廠開工，新船斥資15億5700萬建造，總噸位達6...

教師兼交通導護 車禍引發論辯

高雄市鳳翔國中一名女老師前天早上站交通導護時，被一輛闖紅燈小客車撞飛導致顱內出血，目前還在加護病房。多個教師團體昨天呼籲...

女學生掌摑男同學「家長不能過問」 校長震怒：沒人通報

台東縣議員林威志今天在台東縣議會揭發台東某校，女學生掌摑男同學，學校未妥善處理。學校表示，已啟動霸凌處置機制調查

台東某校女學生掌摑霸凌男學生 校方：已啟動調查

台東縣議會今天預算審查時，議員林威志揭發台東一間學校，發生女學生疑似霸凌男學生，受害學生家長認為校方為妥適處理。校方回應...

大學特殊選才首增新住民組 頂大報名人數掛蛋

歸化我國的新住民人口已逾65萬，為協助此一族群再進修，111學年大專校院特殊選才招生管道首度出現「新住民組」，但按各校報...

屏東大學推一對一線上科普教學 一起動手做

新冠肺炎疫情影響，國小學童參與實體科學營機會相對減少，屏東大學師生在科技部科普活動計畫支持下，將資訊科技與科學探究活動模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。