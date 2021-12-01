未成年暴力頻傳 籲加強家庭教育

教家長比教孩子更有效！跨縣市教師工會聯合於1日召開記者會聯合呼籲，重視家庭教育才是校園暴力的解方。國民黨立委葉毓蘭說，孩子會從家庭暴力中，耳濡目染學到處理情感的錯誤方式。苗栗教師職業工會理事長胡延龍則說，面對家庭教育應進行「專業分類」，能更有效應對學童們的不良作為。

家長也需要教育

近年未成年人引發的暴力事件頻傳，如有新北小學生看別人不順眼就揍別人五拳、或是拿鍵盤砸老師等事件。新竹縣教育產業工會理事長吳南嬿說，降低校園暴力，需要從家庭教育做起。

她以國外教育實驗為例說，研究員對一組家長教導教養方式、另一組則從教導學童下手。研究發現，直接教導孩子的長期效果差，孩童在寒暑假時期就出現不良行為；但教導家長正確教養孩子的方式時，就能長期持續性的發揮正面效果。

葉毓蘭說，台灣過去「清官難斷家務事，法不入家門」等陳舊的觀念，讓暴力在家庭中生根，孩子便從中學習到錯誤的感情處理模式。她更表示說，「今天在教育吝嗇投資一元、明天就要多花一百元在蓋監獄上面。」

跨部合作宣導

苗栗教師職業工會理事長胡延龍提到，儘管家教教育法的主管機關為教育部，但許多0到2歲的嬰兒教育網路由衛福部管理，資訊大多注重孩子的身體健康等議題，但卻忽略了嬰幼兒心理發展的重要性。他認為，教育部應與衛福部合作，在家庭進行產檢時期，一併教導家長正確的家庭教育觀念，甚至拍成宣導短片，以供民眾參考。

台北市學校教育產業工會理事長鍾文斌指出，家長被通知參與家庭教育諮詢等服務時，若經書面通知三次不到，僅會受到相關團體的「訪視」，更感嘆相關處置「比行人穿越馬路的罰則還要粗略、簡陋」。

胡延龍補充，現在的情形大都是，校方要求家長出面協調霸凌時，出現愛理不理的態度。且家庭教育應該要考慮「專業分類」，在基層教師遇到學生們不同類型的重大違規時，能夠釐清問題、提供相關的專業知識，如親職、性別、多元文化等面向。

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