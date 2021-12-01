韓國世界廚藝大賽傳捷報 崑山科大摘3金1銀

2021 AFA韓國世界廚藝大賽成績出爐，崑山科技大學餐飲管理及廚藝系，共摘下3金1銀，獲獎師生開心說，雖然過程很辛苦，但能獲得肯定，一切付出都值得了。

這項比賽因應疫情，賽程改採線上形式，崑山科技大學餐飲管理及廚藝系烘焙選手自今年8月開始培訓，與指導老師陳永富不斷地討論、試作、再修正，將作品呈現到最完美，上月20日成績出爐，摘下「藝術麵包展示」2金牌、「卡通餅乾」1金牌及「西式甜點」1銀牌。

「藝術麵包展示」比賽獲金牌的三年級李宜庭，在校已取得2張乙級、4張丙級烘焙相關證照，首度參與國競競賽，就以「榮耀」一作拿到金牌。三年級吳柏霖以「松柏長青」榮獲「藝術麵包展示」金牌，三年級林憶珊奪1金1銀，除以「九尾狐」奪得「卡通餅乾」金牌，另一作品「雨中山竹」獲「西式甜點」銀牌。

李宜庭表示，當初陳永富老師鼓勵她參賽時，心裡有點慌，透過老師引導、參賽選手彼此交流，從零到有過程，花3個月，終於做出屬於自己作品「榮耀」。感謝學校提供資源，老師一直幫助及指導，未來將持續精進自己、繼續努力。