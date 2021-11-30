AI教育機器人將投入幼教應用 新竹縣展開58校師資培訓

新竹縣正在進行為期2年的智慧城鄉幼兒AI應用整合計畫，利用AI教育機器人「凱比同學」，搭配互動學習平台、教材，來輔佐老師們進行教學工作，今年開始預計陸續將原本35處試辦點普及到全縣實施，因此先行規畫58所學校、幼兒園的老師進行培訓，明年就能投入課程教學。

教育處長楊郡慈表示，該項計畫是利用凱比同學與機器人教案分享平台，導入互動機器人課程，用來建立互動學習模式；經過培訓的教師便可利用學習平台，來運用機器人進行上課教學，例如用機器人朗讀客語童謠繪本，或用點讀教材作為幼兒STEAM教學。

楊郡慈說，凱比同學將作為新竹縣公立幼兒園及國小特教班級都能享有陪伴應用的輔具，讓老師的教學更能無往不利，因此教育處在11月26日，已經集結58所學校的老師們，在縣府接受凱比同學教育培訓課程，明年新學期將有望導入課程教學，提升新竹縣的幼兒教保教學能量。

縣長楊文科指出，縣府去年爭取到經濟部4000萬元補助，今年縣府接續投入870萬元，進行為期2年的「新竹縣AI智慧城鄉－幼兒AI－KIDs City應用整合計畫」，希望學生們從小就能在運用AI科技、數位資訊共享的環境中學習。

他也認為，透過AI教育可以同時解決縣內幅員廣大、教育資源分配問題，甚至能夠讓教師在後疫情時代，得以利用這套系統平台，做好遠距與實體上課混合模式的教學準備。