學習檔案資料遺失檢討出爐 國教署長自請記過、不與暨大續約

今年9月底，教育部委託暨南大學協助學習歷程檔案向上集中，卻因工程師失誤導致2.5萬筆資料遺失，如今一個多月過去，教育部於10月13日承諾一個月內提出檢討，日前立委也多番追問，直到今天才正式提出檢討報告，共提出五項精進作為。另針對行政疏失，國教署長彭富源自請記過處分，相關人事行政懲處程序教部續辦理；另將不再與暨大續約辦理公版模組計畫，將把資源投入在使用公版模組的學校依需求選用與其校務行政系統相容性高的學習歷程模組進行轉換。

教育部表示，所有有意願重新上傳檔案的學生，於10月26日已全數完成上傳。經檢討後，教育部針對系統營運、維運、資安等環節，強化機房管理專業能量、加強備份監控並落實還原演練、建立系統重大變更多重驗證及複核機制，並爭取國教署設立資訊（安）專責單位，並於今天將「高級中等學校學生學習歷程檔案學校平臺資料遺失事件檢討及精進作為」書面報告函送立法院。

教育部說，事件發生後，立即召集國教署及資科司成立專案小組，以專案輔導機制，提供受影響清單，並指定專人協助學校即時輔導學生重新上傳檔案。經清查，目前已上傳至學習歷程公版模組的檔案資料，並請受影響學校「逐生」、「逐檔」確認學生重新上傳檔案之意願，所有有意重新上傳檔案的學生，均已於110年10月26日全數完成上傳。

至於行政懲處，教育部表示，彭富源於事發第一時間，即以口頭及書面提出負起行政督導責任，並於學生完成上傳後，再次就行政督導疏失，提報自請記過處分，相關人事行政懲處程序本部續辦理。

另針對廠商疏失責任，教育部說，現行學習歷程檔案公版模組委外團隊的管理效能不足，需要投入更龐大的資源方能完善，另外，公版模組多次調整後仍然無法完全符合各校需求，考量現今已有多家廠商開發出更多元、更能客製化的學習歷程模組，將不再與暨大續約辦理公版模組計畫。

教育部說，國教署會將資源投入在支持使用公版模組的學校，並依學校需求，選用與其校務行政系統相容性高的學習歷程模組進行轉換，確保學生學習歷程檔案作業順利。