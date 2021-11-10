新北蟬聯4年優等 獲頒教育部100萬技職獎勵金

為使技術及職業教育受到重視，新北市長侯友宜宣示，適性發展是新北重大教育目標之一，並自108年度起推動4年4億元「PRIME贏得未來·技職人才」計畫。而教育部日前公告，109年辦理技術及職業教育獎勵案，新北市已連續四年，蟬聯技術及職業教育獎勵優等成績，並獲頒100萬元獎勵金，代表中央對新北技職教育的肯定。

侯友宜曾宣示，適性發展是新北市教育目標之一，並自108年度起推動4年4億元「PRIME贏得未來·技職人才」計畫，呈現在專業、扎根、國際、跨域及創新技職5大面向。

專業技職方面，推動產官學合作，首創「八年一貫珠寶金工班」，技術型高中師生自製校園版額溫槍、紅外線顯像儀、高科技防疫口罩套、自動測溫器、校園版血氧機、口罩製作暨機電整合類產線基地等。扎根技職部分，新北不僅有全國最多16所職業試探中心，也有首間醫護類職探中心。

國際技職方面，新北7所公立技術型高中，全數通過國際學校ISA認證，首創技術型高中雙聯學制，每年提供百萬獎學金助學；新北市與矽谷科技重鎮庫柏蒂諾市（Cupertino）簽訂台美雙城倡議，共同培育技職國際人才。跨域技職方面，結合AI等科技趨勢，辦理百場新興產業試探課程，讓新北學子接觸最新的產業趨勢。

創新技職部分，從創客、創新及創業發展，去年舉辦的「2020新北創客季」結合故宮資源，推動百場創客活動，並透過國際青年「NTPC MAGIC」專案設計與製作論壇活動，邀請德國、美國、澳洲等國進行國際共創，提升技職國際視野及專案設計能力。

今年第51屆全國技能競賽，共舉辦64項職類競賽，新北有81位學生參加53項職類競賽，截至11月9日止，共奪得8金、7銀、7銅、4位第4名、10位第五名、2位佳作，共計40名學生獲獎，得獎數較過往翻倍成長。另外，為鼓勵技職學生投入技藝技能競賽，學生參加國際技能競賽最高可得120萬、教師最高可得40萬元，以實質回饋付出心力指導老師及選手。