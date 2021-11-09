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不只班班有冷氣還要「生生有平板」 蘇貞昌：準備中

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不只班班有冷氣還要「生生有平板」 蘇貞昌：準備中

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立委拋出能否做到「生生有平板」，蘇貞昌表示正在準備中。記者許正宏／攝影
立委拋出能否做到「生生有平板」，蘇貞昌表示正在準備中。記者許正宏／攝影

民進黨立委羅致政今天在立法院會質詢指出，許多國家為了數位教學，都已超前發給學生平板電腦學習，台灣身為數位大國，難道做不到嗎？除了班班有冷氣，也應該要「生生有平板」。行政院長蘇貞昌答詢稱，準備這樣做，正在做整個盤查。

羅致政說，現代學童無論教育內容、方式和工具都不一樣，各國為提升數位教學，例如日本、奧地利、愛沙尼亞都陸續發給學生每個人一台平板電腦，尤其泰國10年前就這樣做，但台灣最近因疫情需要線上教學，才開始重視，例如台北市讓學生帶平板電腦去學校、新北市急著配發三萬台平板等，看著別的國家超前，「其實很丟臉，不敢說自己是數位大國。」

教育部潘文忠答稱，前瞻計畫投入一百億做了校園數位環境改善，讓老師數位教學能力提升，至於平板載具，後續會擴大辦理。

羅致政說，老師端準備好了，但學生端準備好了嗎？若110年度入學新生，每人給一台平板電腦，大量採購一台約2千元，頂多四億多預算，若在學學生都給，也不過23億，難道列入年度預算做不到嗎？

蘇貞昌說，現在不只規畫新生，而是全部學生，不是只有一人發一台平板電腦，還要會養這台電腦，要有SIM卡，正在整體盤算，包括弱勢、偏鄉的孩子都在盤點，具體計畫成熟後，會讓家長知道，就如同裝冷氣一樣，需要跨部會盤點仔細，經費會很龐大。

羅致政 蘇貞昌 潘文忠 教育部 平板電腦

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