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高中學習歷程檔案遺失案滿月 教育部未提究責

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
全國2.5萬筆高中學習歷程檔案上傳後遺失，教育部長潘文忠（右）曾表示會對國教署進行行政究責。本報資料照片
全國2.5萬筆高中學習歷程檔案上傳後遺失，教育部長潘文忠（右）曾表示會對國教署進行行政究責。本報資料照片

今年9月25日始有媒體揭露全國2.5萬筆高中學習歷程檔案上傳後遺失，此案至今滿1個月。教育部潘文忠曾在9月26日的記者會公開表示，先解決遺失問題，之後會對主管此事的教育部國教署進行行政究責。行政院長蘇貞昌也多次表示「已要求教育部究責」，不過究責名單尚未出爐。

潘文忠在9月26日記者會結束後，再未提部內行政究責規畫。他今年10月13日到立法院報告業務並備詢，會前接受媒體聯訪，只提到會依照採購法及契約，檢討出包導致檔案遺失的廠商。

教育部事後透過書面回應，待改善作業初步告一段落後，將依行政協議書規定及此事件的情節，對相關團隊、人員的疏失及督導責任進行行政究責。

多名國民黨立委表示，高中學習歷程檔案攸關高中生升學權益，教育部應有官員為此事檢討、究責，甚至潘文忠應該下台負責，而非推給教育部自己找的外包商。

至於2.5萬筆學習歷程檔案遺失後的處理進度，國教署表示，截至今年10月2日23時30分，尚待處理的「課程學習成果」及「多元表現」遺失檔案，合計5227件。

按照一份日前外流的「受災學校名單」，全國共118校高中生上船檔案遺失，主要為國教署主管的國立和私立高中，以及部分台中市、桃園市等縣市的高中。

教育部 潘文忠 記者會

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