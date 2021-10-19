配合中央 彰化縣立學校開放校園運動

國內新冠肺炎疫情日漸趨緩，外界推測距離一級警戒近了，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天在立法院答詢「可以這麼說」。今天彰化縣政府教育處通知縣立學校，上課時間以外的時間開放戶外運動場和球場供社區民眾運動，其餘規定由各校研議並在校門口公告。

中央流行疫情指揮中心已公布，戶外運動可有條件不戴口罩。彰化縣很多民眾詢問，既然疫情管制逐步鬆綁，不知何時開放校園供社區民眾運動？

縣政府教育處處長王智弘說，今天通知縣立學校研議開放校園供社區民眾運動的時段和進入園應遵守辦法，大原則是開放戶外的運動場和球場，維持單一出入口，請使用學校運動場和球場的民眾自主健康管理，開放起迄時段由各校自訂，公告貼在校門口。

王智弘表示，學校不可能另雇人員清晨和夜間看守校門口，為社區民眾量測體溫和實名制登記，因此請民眾自主健康管理，最好還是戴口罩；學校只開放戶外的運動場和球場，戶外運動器材和兒童玩具一概不開放，「學校沒人力每天早、晚消毒兩次」請社區民眾體諒。