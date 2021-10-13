學習歷程檔案遺失 立委送部長綠乖乖

教育部委託暨南大學團隊建制學習歷程檔案公版模組，上月底卻爆出遺失風暴，教育部長潘文忠今天再度向全國師生道歉，並表示在這次事件後，也重新從整體計畫檢討如何增強檔案保存傳送、機房維護，後續也會進一步檢視相關疏失，針對委託學校或學校的委外廠商，這部分會依照採購法及契約進行檢討。

立委吳思遙質詢時也送潘文忠一包大綠乖乖，並要教育部檢討系統沒有分散，由單一學校建制的風險。