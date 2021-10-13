快訊

赴大同石門溪野營遇連日大雨 逾13遊客受困沙洲求援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學習歷程檔案遺失 立委送部長綠乖乖

攝影中心 / 記者邱德祥／即時報導
立委吳思遙質詢時也送潘文忠一包大綠乖乖，並要教育部檢討系統沒有分散，由單一學校建制的風險。記者邱德祥／攝影
立委吳思遙質詢時也送潘文忠一包大綠乖乖，並要教育部檢討系統沒有分散，由單一學校建制的風險。記者邱德祥／攝影

教育部委託暨南大學團隊建制學習歷程檔案公版模組，上月底卻爆出遺失風暴，教育部長潘文忠今天再度向全國師生道歉，並表示在這次事件後，也重新從整體計畫檢討如何增強檔案保存傳送、機房維護，後續也會進一步檢視相關疏失，針對委託學校或學校的委外廠商，這部分會依照採購法及契約進行檢討。

立委吳思遙質詢時也送潘文忠一包大綠乖乖，並要教育部檢討系統沒有分散，由單一學校建制的風險。

教育部 潘文忠 學習歷程檔案

延伸閱讀

學習歷程檔案遺失 教育部逐一追查3類檔案

藍委狂追契約究責 潘文忠：不要認為公務人員只有卸責

學習歷程檔案遺失風暴 教部咎責廠商、未提行政檢討

學習歷程檔案遺失擴大？教部說明這兩類資料也會不見

相關新聞

高中生每月5000生活費喊「不夠用」 網友挺：台北物價太高了

不少學生的經濟來源主要都是靠父母親給，一名高中生網友提問，自己在台北就讀高中，每月有4000元台幣生活費卻不夠用，不知應否向家人拿更多生活費。有些網友認為，台北市的花費太高，光是每餐費用就100元以上，就算每月有6000元生活費可能也很勉強。

學習歷程檔案遺失風暴 教部咎責廠商、未提行政檢討

教育部委託暨南大學團隊建制學習歷程檔案公版模組，上月底卻爆出遺失風暴，教育部長潘文忠今天再度向全國師生道歉，並表示在這次...

學習歷程檔案遺失 教長：重傳逾9成

高中學習歷程檔案因工程師失誤發生遺失意外，教育部長潘文忠昨天在立法院指出，目前已經處理的學生重傳檔案數有二萬三四○四件，...

學習歷程檔案遺失 立委送部長綠乖乖

教育部委託暨南大學團隊建制學習歷程檔案公版模組，上月底卻爆出遺失風暴，教育部長潘文忠今天再度向全國師生道歉，並表示在這次...

學習歷程檔案遺失 教育部逐一追查3類檔案

採用「公版模組」的學習歷程學校平台，日前因人員操作失誤，導致3台硬碟檔案遺失。教育部長潘文忠今天說，遺失檔案可能有3種樣...

藍委狂追契約究責 潘文忠：不要認為公務人員只有卸責

教育部委託暨南大學團隊建制學習歷程檔案公版模組，上月底卻爆出遺失風暴，教育部長潘文忠今天前往立法院進行業務報告，但書面報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。