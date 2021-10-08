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可吹樂器了！兒童課照、補習班、樂齡中心防疫再放寬

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
國內疫情趨緩，教育部今天宣布兒童課後照顧服務中心、短期補習班，以及樂齡學習中心防疫規範將適度放寬。圖／新竹縣政府提供
國內疫情趨緩，教育部今天宣布兒童課後照顧服務中心、短期補習班，以及樂齡學習中心防疫規範將適度放寬。圖／新竹縣政府提供

國內疫情趨緩，教育部今天宣布兒童課後照顧服務中心、短期補習班，以及樂齡學習中心防疫規範將適度放寬，包含每間教室人數應為室內80人以內，或室內超過80人但容留人數應符合室內空間至少1.5米／人，採固定座位、固定成員方式進行，並落實實聯制，用餐不限隔板或1.5米間距。

教育部今天發函給各縣市政府，考量國內新冠疫情趨緩，目前維持疫情警戒標準第二級，在符合指揮中心所設條件之下，調整兒童課後照顧服務中心及短期補習班防疫規定，包含每間教室人數應為室內80人以內，或室內超過80人但容留人數應符合室內空間至少1.5米／人；採固定座位、固定成員方式進行，並落實實聯制；上課時從業人員及學生應全程佩戴口罩且落實手部消毒，上課期間禁止飲食；教室應保持通風良好及定時清消，並上課使用操作設備機具須妥善消毒；用餐不限隔板或1.5米間距。

除了兒童課後照顧服務中心、短期補習班，教育部也同步修正及樂齡學習中心防疫指引。教育部表示，每間教室人數應為室內80人以內，或室內超過80人但容留人數應符合室內空間至少1.5米／人，另也取消梅花座及間隔座。

教育部也說，針對樂齡中心的吹奏、餐飲實作課程，過去這類課程因為無法戴口罩，都規範暫緩或調整上課方式，如今因應疫情趨緩，只要符合規定就可以開放，比如提出設備物品的清潔消毒計畫，課堂執行前、中、後，相關器材的表面要消毒擦拭，使用器材以個人專用為主；吹奏課程以一堂課為主，中間要執行清消，除吹奏類樂器課程外，工作人員及學員需全程佩戴口罩，室內人數應為室內80人以內，或室內超過80人但容留人數應符合室內空間至少1.5米／人。

教育部 疫情 補習

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