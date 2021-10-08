歸仁國小百年校慶 老校友事業有成捐百萬助弱勢學弟妹

台南市歸仁國小百年校慶，校友美吾家貿易董事長徐繁清捐贈急難救助金100萬元，獲得教育部「捐資教育事業獎勵銀質獎」；市長黃偉哲上午擔任頒獎人，校方請來學生代表贈感謝卡及獻花感謝大學長。

黃偉哲說，他是帶著感謝的心來感謝許繁清校友對學校的愛護，尤其對學弟妹關愛的心，捐款協助教學設施及興學，歸仁國小是新豐區最老資格的優秀學校，有很多傑出的校友都是台南之光。

許繁清說，他跟學校有很深的淵源，「我們家已經是第四代念歸仁國小」，我父親那一代是民國22年當時的日本公學校畢業，媽媽也曾經在歸仁國小幼稚園任職，教過陳錦芳、林智信等等知名的傑出學者、藝術家；企業對於社會責任想盡一些心力，學童有需要的可以向老師，申請希望老師可以好好的動用這個資金。K經濟的時代會有許多家庭一下子面臨危機，企業善盡社會責任會能讓社會更祥和。