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大專校務資訊平台遭批封閉 教團要求公開16項數據

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
高教工會要求教育部公開實習生與兼任助理勞動條件等數據。圖／高教工會提供
高教工會要求教育部公開實習生與兼任助理勞動條件等數據。圖／高教工會提供

高教工會今天舉行記者會，指出教育部握有大專兼任教師鐘點費數據，卻拒不公開，已遭訴願審議會「打臉」。審議會提醒教育部，公開政府資訊具有公益性，是現代民主國家建立透明政府及公眾監督政府的必要機制。

高教工會指出，近七成私立大專校院長達28年未調整鐘點費，政府若公布各校鐘點費，有助各校進行正向競爭調整。此外，公開鐘點費數額，也能反映專兼任教師是否同工同酬、大專聘僱非典化與低薪化的趨勢是否加劇、進而體現教學品質，具與教師勞動權益與學生受教權息息相關的公共性。

工會為此提出訴願，訴願委員引用「大學法」第39條規定，大學對校務資訊，除依法應予保密者外，以主動公開為原則。訴願委員提醒教育部，公開政府資訊具有公益性，是現代民主國家建立透明政府及公眾監督政府的必要機制。

高教工會表示，肯定訴願委員支持政府資訊公開的決定，並呼籲教育部立刻在「大專校院校務資訊公開平台」網站上公布「私立大專校院兼任教師鐘點費」的數據。

高教工會也說，教育部每年要求各大專校院填報的校務資料庫中，還有許多即具公益性、公共性的政府資訊，但教育部卻沒有公開這些資料，如與學生息息相關的實習生與兼任助理勞動條件、社會大眾關心的退休軍公教轉任私校的「雙薪肥貓」人數、未受勞基法保障的兼任教師被私校不續聘的理由、私校董事的血親任職各校情形的利益迴避問題等，共16項數據，也都應該公開。

以下是高教工會要求教育部公開的資訊：

1、學生實習人數及時數

2、學生實習機構及權益保障（包括投保情形、實習待遇）

3、獎助生及勞僱型學生兼任助理人數

4、學校執行「工讀及生活」助學金情形（包括為純助學、勞僱型或附服務負擔型；參與人數；以及服務時數與領取金額）

5、兼任助理平均每月支給金額人數

6、私校專任教師是否為公立學校、政府機關退休之教師

7、兼任教師不予再聘理由

8、私立大專校院兼任教師鐘點費

9、調整學術研究加給情形（包括是否調整、是否經教師協議同意後調整）

10、專任教師積欠薪資情形調查

11、校定專任教師基本授課時數

12、專任教師實際授課時數大於規定職級之基本授課時數

13、專任教師減授時數

14、學校衍生企業（包括組成人員、年營業額、資本額組成、回饋學校之金額等）

15、學校合作企業新事業部門（包括組成人員、年營業額、資本額組成、回饋學校之金額等）

16、學校董事會成員三親等任職本校情形

教育部 兼任教師 高教

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