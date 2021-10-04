環境教育微旅行 世界自然遺產日本沖繩國頭村

「山原學習之森」位於沖繩本島北部的國頭村，於1995年經過SACO（日美特別行動委員會）同意將一部分已歸還的美軍安波訓練場地和安波水壩建造時的剩餘土壤儲存場地整地並活用，於2007年之後陸續開放了活動區，也陸續發展與當地自然生態相關的學習課程，包含了獨木舟之旅、生態導覽等等。

「山原學習之森」的山原森林，因為潮濕溫暖的亞熱帶海洋性氣候，有著獨特的動植物生態。過去從中國大陸遷徙而來的動物，由於地理上的隔離，在每個島嶼上經歷了獨特的演化，而鄰近地區的滅絕動物僅在該地區倖存下來。山原水雉、沖繩啄木鳥、山原甲蟲等是全世界只有山原棲息的特有動物，現在在山原森林還能看到，為保存生物多樣性的重要地區，也在2021年成功申請登記為世界自然遺產。

2021年10月開始由經營連鎖補習班與人才培育的I-Learning株式會社董事長加納滋德先生與日本航空(JAL)被指定為國頭村環境教育中心「山原學習之森」的運營管理負責人。加納先生長期經營日本大學生前往台灣留學的華語文學習中心，同時也是台南應用科技大學的榮譽教授，未來將與力宇教育合作推廣符合108課綱素養教學的K12生態之旅。

力宇教育作為「山原學習之森」的台灣辦事處將會設計適合學生學習的教材及特色課程，透過討論、觀察、遊戲、扮演等多元方式，讓學生能夠正確認識山原的本質，感受美好的人文與自然環境。

位於沖繩北部的世界自然遺產-國頭村環境教育中心/山原學習之森。圖／力宇教育提供