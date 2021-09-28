老師被直升機家長修理 校園霸凌的隱形受害者

少子化狀況、教育資訊普及之下，許多新興名詞層出不窮，像是直升機家長、割草機家長等，指的是有些家長太過操心孩子，整天盤旋在孩子的周圍，關注孩子的一舉一動，甚至主動替孩子清除生活中的障礙，這其中包括「修理」老師，近年來校園嚴防霸凌，諷刺的是，老師竟成為教育現場1個看不見的受害者。

根據2020年7月公布的校園霸凌準則，所謂的校園霸凌，包括「學生對學生」、「師長對學生」，但卻忽略老師也可能成為遭霸凌的對象，少數家長因質疑老師的管教方式，動輒找民代施壓、爆料公審，甚或是辱罵、暴力相向，每每「小事化大」。

其實老師和家長皆以讓孩子有更好的發展為目標，照道理應該站在同一陣線，但是家長愛子心切，使得親師間角色逐漸分歧，老師費心管教學生，在家長眼中卻漸漸成了惡意刁難。

有的老師長期處在惡劣的親師關係裡，有如驚弓之鳥，為求自保在教室、身上私設側錄器，但側錄器一旦公開，同時也毀掉親師信任，甚至還得為此面對教評會審查，因此側錄器並非解決霸凌的治本之道。

親師關係站在對立面，對學生更是一點好處都沒有，不僅讓老師在班級經營上綁手綁腳，產生多一事不如少一事的心態，乾脆放棄管教；家長的溺愛，更有可能成為孩子最差的身教，嗆老師好像理所當然。

師者，所以傳道、受業、解惑也。學校教育，除了知識的開拓，培養孩子健全人格，或許才是學校更重要的功能。而如果老師冷漠到只把教學當成餬口的職業，而非樹人的事業，學校如同學店，這真是家長的期待?