台南學生最熱門書籍看這裡 高中愛畫仙、國小愛噴火龍

台南市教育局推閱讀理解平台「布可星球」，鼓勵學生閱讀，已吸引近700萬人次閱覽，並選出讀書最多的能量王，今天頒獎表揚。這次中秋連假，教育局鼓勵學生「挖掘書籍」，能量大增6萬1千多點，估計吸引上萬人次閱覽。

教育局長鄭新輝表示，透過平台數據分析，上學年度最受幼兒園、國小學生歡迎的書籍有「我變成一隻噴火龍了」、「爺爺一定有辦法」與「獅子補習班」；國小中高年級喜歡「獅子與兔子大對決」、「屁屁偵探噗噗! 消失的便當之謎」、「亞斯的國王新衣」、「巧克力冒險工廠」等書。國中熱門布可為「佐賀的超級阿嬤」、「荒野探險隊」；高中的熱門布可則是「畫仙」、「兒子的大玩偶」、「法律白話文小學堂」等書。

麻豆區培文國小梁學生梁瑋芸已累積點數7萬7千多點，她說，以前很快看完1本書，比較不會去思考裡面的問題，現在因為布可星球要挑戰10道題，所以會仔細的閱讀。最喜歡的書是科學類的「科學實驗王」，或是繪本類的「喀嚓喀嚓理髮師花椰菜先生」、「車站老鼠」等。

東區崇明國小學生洪子然也累積7萬7千多點，她表示，每天固定閱讀1小時的中文書及1小時的英文書，最喜歡的書是「Bad Dad」，另外仙靈傳奇系列（詩魂、詞靈、畫仙、陶妖）也是自己很喜歡的書籍。

東區復興國小蔡昕嬡有6萬5千多點，她說，每次看完書到布可星球認證，看到自己的點數愈來愈多，就覺得好開心，好有成就感。「最喜歡睡前時光和媽媽一起看各式各樣的有趣繪本，有時看著、聽著就和書中人物一起夢遊仙境了。」

圖書館閱讀推動教師洪惠月說，各年級的第1名熱門挖掘書籍，可以發現不同年紀卻同樣喜歡幽默逗趣的敘寫風格；出乎意料、轉折顛覆既定印象的情節安排，也是吸引小朋友主動閱讀的重要關鍵。從中年級開始，具有推理、尋找等互動模式，和以自然生態為主題的生物科普書籍，如屁屁偵探-噗噗！消失的便當之謎、達克比辦：誰是仿冒大王？─動物的保護色與擬態、巧克力冒險工廠，都是熱門閱讀書籍。

教師彭遠芬說，國高中喜歡的「畫仙」作者陳郁如的幾本書都是書籍暢銷排行榜上的常勝軍，因為內容都是孩子喜歡的奇幻冒險小說。「佐賀的超級阿嬤」因內容有趣感人、淺顯易讀，登上挖角排行榜第1名。

為鼓勵學生持續閱讀，教育局日前與台灣微軟合作，結合「布可星球」（ https://read.tn.edu.tw/ ）與線上教學平台「Teams」，鼓勵學生閱讀書籍後在平臺上心得留言或閱讀紀實影片，有效促進學生思考，並勇於表達，進而勇於築夢追夢。 台南市教育局推閱讀平台布可星球，已吸引近700萬人瀏覽。記者鄭惠仁／攝影

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