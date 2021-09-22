影／苗栗慶祝教師節表揚 徐秀鳳兩度獲師鐸獎肯定

苗栗縣政府在教師節前夕，今天上午在文化觀光局中正堂舉辦慶祝教師節及資深優良教師表揚大會，回首疫情嚴峻的這一年，縣內教師建置線上教學系統，落實多元適性評量，讓愛與關懷不曾間斷，縣長徐耀昌感謝教師們在疫情挑戰下，都能秉持教育之愛和理念，讓莘莘學子課業學習不因而中斷。

今年獲獎的資深優良教師共642位教育人員，包括師鐸獎1名、服務滿40年資深優良教師10名、服務滿30年134名、服務滿20年371名及服務滿10年126名，因應疫情關係，縣府採線上意願調查，邀年資30年、40年共71位資深教師參加表揚大會。

縣府今年將會場入口設計有如「星光大道」場景，讓獲獎教師拍照留念，也辦理「愛的小語．大聲說」敬師金句徵選，鼓勵學生寫下的動人話語，傳遞對教師的敬意與感恩之情；縣府教育處同時邀民間企業提供優惠活動，結合美食、旅宿、居家生活等45家商店提供「敬師月」專屬優惠與折扣，向教師表達敬意。

縣內今年獲得40年資深優良教師共10人，分別是明德國小校長陳震宇、照南國中陳瑞鎰、啟新國中溫茂台、國立苑高校長張金華、建臺高中朱仕義、楊正榮、苗栗高商黃位春、苗栗農工傅振湧、聯合大學井泓瑩、熊文煌。

蟠桃國小校長徐秀鳳再次獲教育部肯定，成為縣內唯一獲得2次師鐸獎的教育工作者，她積極推動「國際教育」課程，也致力奠定孩子走向國際的能力，為學子建構優質的學習閱讀環境，在「停課不停學」疫情當中，更有效促學生在家參與線上學習，她是徐耀昌的胞妹，從哥哥手中領獎，增添佳話。

會中特別頒獎給今年總統教育獎獲獎學生劉育琛，由父親代為領獎，縣府同時邀去年獲總統教育獎的李文煥老師一起到場祝賀，李文煥是劉育琛國中時的特教老師，師生憑藉樂觀態度、不服輸精神，勇敢面對各種挫折與挑戰，師生兩人的人生故事足為社會楷模。 會中表揚服務滿40年的資深優良教師。記者胡蓬生／攝影 縣府今年將會場入口設計有如「星光大道」場景，讓獲獎教師拍照留念。記者胡蓬生／攝影 蟠桃國小校長徐秀鳳（中）再次獲教育部肯定，成為縣內唯一獲得2次師鐸獎的教育工作者，獲得哥哥徐耀昌的頒獎表揚。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣政府在教師節前夕，上午在文化觀光局中正堂舉辦慶祝教師節及資深優良教師表揚大會，竹南國小弦樂團以優美樂曲為活動揭幕。記者胡蓬生／攝影 縣府今年將會場入口設計有如「星光大道」場景，讓獲獎教師拍照留念。記者胡蓬生／攝影 會中表揚服務滿40年的資深優良教師。記者胡蓬生／攝影

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