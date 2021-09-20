推薦書單／發現三件美好的小事：《原子習慣》四步驟 讓你獲得正向回饋

21天前與作家謝文憲（憲哥）進行完「終結句點王.online讀書會」之後，大家都深受這個說法的啟迪：世界不缺抱怨，缺的是願意做事的人。所以，把願意做事的人事物，生活出現的小確幸，透過文字分享出去，影響更多的人。

在發現美好生活三件事的21天旅程中，你要知道別人對你的付出，面對生活感知足，這是知恩；你要明白沒有人該對我好，放在心底惦記著，這是感恩；你要記得把善意傳遞出去，矢誓讓對方溫暖，這是報恩。

回溯過往，因為三件美好小事的書寫，讓我找到知恩的智慧，讓我尋到感恩的力量，讓我覓到報恩的幸福。台灣不缺美好的故事，只是我們沒有發現，當你捲起袖子做事，你就開始在累積善意的存款。因為善意的複利效應，讓我們的美好銀行，不斷存進幸福和快樂的存款。當我們遇到不如意的時候，想要爆發負能量的時候，就能從銀行領取快樂能量、幸福支票，讓我們可以兌換美好人生。

《原子習慣》提到：日常行為有超過4成的習慣是非主觀意志的決定。這些動作無須經由意識判讀，是自動化的循環歷程。例如，早上起床一定會喝一杯咖啡，喝咖啡這個行為，已是內建習慣，無須勉強，甚至你如果沒有品啜咖啡，當作一天初始的儀式，就會覺得沒有精神、抑或是悵然若失。

喝完咖啡之後，你會感覺被鼓舞，甚至覺得精神抖擻，感覺活力滿滿，這就是行為之後的獎勵機制。大腦每早都會幫你「刻意決定」喝咖啡這個動作，除非你想要戒除它，否則這個動作會不自覺地、周而復始地每日一再出現。因此，發掘日常中三件美好的小事，也是透過這樣的模式來建立習慣迴路。

完成21天三件美好的小事紀錄。利用《原子習慣》的四個步驟，我輕鬆地達標，甚至，發現一天不只三件美好的小事可以分享，有時候，還有六件、十件不斷湧進心海，當下，我才發現：心態決定我們的狀態，無論是積極向前、抑或是緩步前進，都是人生的累積；無論是緘默沉思、亦或是歡笑高歌，都是生活的情韻。美好無所不在，戴著發現的濾鏡，你就能把美好拓印在日常的扉頁裡。

第一步驟是提示：

「自以為」是身分認同很重要的標籤，「我就是這種人」，這種人要填入哪個形容詞就變得很重要。當#美好的三件小事標籤出現時，你會閱讀到同伴靜美的歲月，也會提醒自己「開寫」了。

我就是「要寫下三件美好小事」的人，我們不只明確告訴別人，也時刻提醒自己，我是誰，我要做甚麼，這種貼標籤，有一種類宣言效果，它讓我們的所作所為都受其影響，例如，開始書寫美好的三件小事，我就會刻意留意平日比較容易忽略的又重要的小事、倏忽即逝的人際交流，因為，要用文字記錄下來，文字書寫的力量改變了自己的思考。

第二步驟是渴望：

如何讓這件事情變得有誘因，而且變得更有意義。趁著讀書會進行，我點名了姊妹淘又瑄、淑綿、碩珊、麗文、心怡、莉玫、人文，還有偉瑜、茂松、逸翔、照恩、永慶校長、琇鳳校長。利用群體效應的概念，號召志同道合的朋友，大家一起共襄盛舉這件美好的書寫運動。畢竟，人的心理、行為決定於所處的環境、身邊的人。

這些熱愛閱讀的朋友，都是緘默做事，極少抱怨的夥伴，因為長期在終結句點王.online線上讀書會的相互激勵，每兩周7點40分的聚會，讓大家建立一種吃飽飯就一起聊書的習慣，甚至，這個讀書會在茂松的帶領下，大家都願意用筆談的方式分享論點、看法、經驗，毫不藏私，讀書會是大家趨向善意世界的起點，透過每兩周知識的輸入與心靈得充電，在正念思考的導引下，我們都認同：抱怨久了，你會忘記善良，認真觀察，你會發現人生有光。接著，我會進行習慣綑綁，即習慣堆疊。紀錄美好的三件小事，在晨起冥想書寫，抑或是睡前冥想之前書寫，讓我習慣進行今日工作的儀式，抑或是今日工作的反思。

第三步驟是簡單：

James Clea利用簡單法則，協助自己對抗拖延，保持好習慣，例如兩分鐘法則，也就是一件是兩分鐘內可以搞定，我們拒絕的機率就會變低，所以把一件事的門檻降低，數量變少，我們該重視的是願意去做的行動力，而非絢麗的成果。因此，我們可以先條列事件就好，先記錄就好，不一定要成篇成文。

拋掉自己曾出版過書籍的作家身分，回歸寫作的初衷，寫我想記錄的美好人事物，偶爾忙碌不堪、疲憊萬分之際，先求有，再求好、先求持續，再求精益求精。因此，只要先記錄下來就好，不追求美文形式的詞藻鑽研，只想簡單地向世界傳遞，我很好，我發現世界很可愛，我感覺到以人很辛苦需要掌聲，從寫了再說的態度出發，不要有包袱或壓力。

久而久之，書寫的範疇大了，思考的面向也廣了，生活的感悟觸角也細膩了，同時，透過文字，還會再添加些自拍的圖片，讓三件美好的小事紀錄，越來越像個圖文並茂的小品文系列，大家也越寫越精彩，故事越來越動人。同時，大家在書寫的時光中，進行自省自律的內在對話，這真的是意外的收穫。

4.獎賞：

社會心理學家溫蒂．伍德（Wendy Wood）曾說：在某個行為之後，在記憶留下美好的回憶，就如同正向回饋，它會讓行為產生正增強的效果，同時，分泌多巴胺（dopamine），讓你感覺自己最完這件事，感覺滿足或是快樂，久而久之，每天美好的小事，等於每天累積「快樂」存摺，每天存一點幸福感，以滾雪球的速度，讓你的人生豐盛盈美，若不小心，遇到生活不如意的時候，就能領出支應。

例如，連續21天在臉書分享書寫美好的三件小事，無形中，按讚的比例變高了，同時標註你的人也變多了，感覺好像一群人都在從事美好正能量運動，甚至，還有許多人留言鼓勵你，善意如磁吸效應，越來越多夥伴投入，你激勵別人，別人也激勵你。原來，快樂是你也在別人的快樂隨之歡愉。大腦好像也會在晨起睡前啟動獎勵模式，讓我想起今日發生的閃亮又美好的時光。

美好的三件小事推薦書單：

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