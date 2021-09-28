專訪／解剖課、寫程式通通有！她曝讀長庚人工智慧學程「1能力」要強

第三類組生闖入AI領域 這部影片引好奇

采葳從台中女中三類組畢業後，以指考分發上長庚AI學程，她有一次在網路看到Youtuber「啾啾鞋」影片，內容談及國外專門研究AI機構設計一個電腦實驗，讓二組人形角色玩捉迷藏，經過幾萬次、幾億次的訓練與摸索後，AI竟然抓到Bug，甚至自行擬定出超越人類的玩法，讓實驗人員相當吃驚。

采葳看完影片後，儘管對AI領域不太明白，但也留下深刻印象，後來高三選志願時，便將長庚人工智慧列入志願。

她坦言，踏入校園後對新領域充滿不確定性，直到實際接觸一門通識課名為「銀髮心理」，雖然該課程主軸不是AI，內容提及AI如何在長者心理、身心健康做出貢獻，讓她興起「倘若我的所學有機會在這方面應用的話就好了」如此的想法。。

全國唯一整合3學院資源 AI學程在學什麼？

長庚人工智慧學士學位學程（以下簡稱AI學程），和其他學系一樣為大學4年制，課程最大差別是，AI學程整合校內工學院、醫學院、管理學院等6系2所的教學資源，打破傳統系所的框架，促使學生跨領域學習，而長庚首度結合這3學院資源創設AI學程，被認為開全國先河。

采葳解釋，大一課程較廣泛，有微積分、計算機概論、普通物理、生物實驗及大腦與認知科學等，有些課是和其他系合開，像生物課就和醫學院的呼吸治療系學生一起修。到了大二下學期，才會開始接觸專業選修「智慧醫療」、「智慧製造」兩大領域課。根據系上課程規劃，到了大三會開始專題研究，大四也有機會到校外實習。

資工vs.人工智慧 她曝系上最大優勢

長庚AI學程於109學年從資工系分流出來，雖然兩系課程有重疊，但專精領域不同。采葳解釋，人工智慧重點在軟體、資料處理，資工則偏軟、硬體整合。加上AI學程屬跨領域，有些課程是資工系沒有的，像生物課、大腦與認知科學等。

另外，她認為系上另一個優勢為「學生人很少」，僅有23人，每位學生能獲得的關注相對高，可以提高師生互動、優化學習品質，系上也有兩名學生搭配一名指導老師的制度，如果課業遇到什麼難關，都可以和指導老師討論。

「大家一直問我有沒有要修機器人」采葳笑說，許多人聽到她上AI學程時，都問類似問題，但機器人課程偏硬體，不是系上單獨可以執行的，「可能要跟機械工程系合作，像我們班上同學講的，我們系不會自己做機器人」。

生物實務理論兼備 她初次解剖青蛙印象深

采葳表示，在所有大一課中，比較喜歡生物課，以前高中進實驗室時，只能站旁邊看老師解剖，沒想到有一天可以動手做，「大學那一次是親自解剖，所以滿印象深刻的，而且我還不小心剪破（青蛙）心臟」。除了青蛙外，後來也有解剖蜜蜂，原本還預計解剖鯊魚、小白鼠。

不過，除了進實驗室外，學生也要打好理論基礎，采葳回憶，她曾熬夜讀生物到凌晨3點，且課本全是英文，「因為它是很背誦性的東西，要背的東西很多，而且我們的課本超厚！」

圖為待被解剖的青蛙（左）以及在顯微鏡底下觀察要被解剖的蜜蜂外觀（右）。圖／洪詩晴提供

大學初學寫程式 期末分組寫AIM功能

除了生物課外，采葳也在「計算機概論」中，第一次學如何寫程式，但萬事起頭難，起初花很多時間打基礎，「同學很多人都學過了，當我還在適應困難時，他們已經適應蠻好的，例如一個作業可以寫一個禮拜，有人兩天就寫好，但我真的會寫到一個禮拜」。當她讀到快崩潰時，還被問「會不會轉系？」，所幸在那段時間，同系室友都願意輔導她，家人也給予最大支持，才讓她熬過來。

采葳說道，寫程式不僅是個人作業，也很看重團隊合作能力，大一期末會要求學生用程式進行專題製作，當時她和同學合作設計一款「數位提款機」程式，功能有新增帳戶、使用者登入和利息計算，登入後也要可使用8項功能，包括修改密碼、餘額查詢、存錢、取錢、轉帳、列出帳戶交易明細、離開等。

但個別功能那麼多，要如何分工？采葳就她們組來說，有組員先用Google文件撰寫大綱，並開啟其他人共用權限，接著所有人在文件中分別寫出各功能程式碼，讓彼此可以複製程式碼，並同步到自己檔案，遇到最大挑戰是，因為組員們的電腦版本不同，導致問題發生，因此花一些時間溝通、除錯，最終合力完成這份專題。

圖為使用者選擇創建檔案的情況，會新增一個以隨機產生但不重複的id為名的檔案，內有使用者名稱、密碼、存入的金額等內容。圖／廖采葳提供

疫情衝擊實作課 線上考試畫血管走向

因為疫情關係，師生被迫開始適應遠距教學，學生只能線上收看助教預錄好的影片，采葳認為學習感受「差很多」，尤其生物實驗課，因為沒辦法親手操作少了一點感覺，也比較沒有記憶點，最後變成只能「看課本下去背」。

至於線上考試怎麼考？她以生物課舉例，教授是採用學校E-Learning數位學習平台考試，並設定學生不能離開頁面，題目則為全選擇，為防作弊情事，每位學生的題目順序也不一樣。在生物實驗方面，教授會將考題打在螢幕分享給所有人，學生要手畫作答並拍照上傳，例如畫血管走向等。

想成為AI人 最好先準備什麼？

根據109學年大學考試入學分發招生簡章，長庚AI學程採計科目的加權分是「國文1、英文1.25、數甲1.5、物理1」，若加權總分相同時，則依同分參酌科目來決定錄取順序，AI學程的比序則為數學甲、英文、物理。

采葳認為，有意進入AI學程的學生除了要重視採計的學科外，入學前可以先學程式，「寫程式（在系上）是必備技能，不一定要很厲害，可是你要會」，高中時期也可以盡量接觸程式領域，並將經歷放進學習檔案來申請大學，一定會有幫助。另外，邏輯能力很重要，學生要試著分析問題，並全力找方法解決，也要自動自發學習，展現出對新領域的熱忱。

采葳建議，有意就讀長庚AI學程的高中生，可以抽空接觸程式領域，放進學習歷程檔案中很加分。圖／長庚大學提供

就業or考研究所 她想鑽研其他領域

長庚AI學程未來出路多元，不管選擇就業或讀研究所，都可以往電機工程、生物醫學、醫學工程及財務金融等領域深耕發展。

對於未來規劃，采葳有意繼續進修研究所，其中商管、財經類及系上未來會開設的人工智慧研究所，都是她考慮範圍內，「我覺得人工智慧這個學程，這樣4年學下來，可以讓我對這個領域有基本了解，如果可以再加上商業方面的研究，感覺能力會更多元」。

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