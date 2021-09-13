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朕的機車不許猴來！中山大學師生新領機車停車證超夯

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學新學期的機車停車證「「朕的機車，不許猴來」機停證，設計逗趣，獼猴怒吼圖幽默呈現中山人猴共處的意象。圖／中山大學提供
中山大學新學期的機車停車證「「朕的機車，不許猴來」機停證，設計逗趣，獼猴怒吼圖幽默呈現中山人猴共處的意象。圖／中山大學提供

中山大學新學期的機車停車證開放申請，這張「「朕的機車，不許猴來」機停證，由於設計逗趣，獼猴怒吼圖幽默呈現中山人猴共處的意象，詢問度超高。

開學在即，中山大學首度舉辦校園機車證「海選」活動，經近千人票選，企管系二年級學生王婇錡的「朕的機車，不許猴來」，獲選為新學年的車證標章。

「好萊塢電影公司米高梅的經典片頭給了我靈感！」王婇錡說，她「以獅換猴」將獅子大吼的模樣，換成台灣獼猴齜牙咧嘴的怒吼模樣，希望透過兇猛的表情，收到嚇人之效。圖案之外，再配上「朕的機車，不許猴來」的標語，意在訴諸「車主不好惹的形象」，讓陌生者不敢隨便碰觸機車。

中山大學表示，不少學生多都以機車代步，校園機車證的款式，過去都是由學校車管會制定，今年首度改成「校內海選」，學生參與設計過程，可提升對校務的參與感與共識。

「中山讀了4年，屬今年的停車證最炫、最酷！」學生說，把機車停車證貼在機車上，騎起車來都覺得霸氣許多，只是不知道台灣獼猴看到這張停車證時，會有什麼反應？

中山大學新學期的機車停車證「「朕的機車，不許猴來」機停證，設計逗趣，獼猴怒吼圖幽默呈現中山人猴共處的意象。圖／中山大學提供
中山大學新學期的機車停車證「「朕的機車，不許猴來」機停證，設計逗趣，獼猴怒吼圖幽默呈現中山人猴共處的意象。圖／中山大學提供

台灣獼猴 中山大學

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