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高雄第11家社區公共托育落成 市府力拚明年達到53處

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天上午出席美濃參與社區公共托育家園揭牌活動。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席美濃參與社區公共托育家園揭牌活動。記者陳弘逸／攝影

高雄第11家社區公共托育家園落成，選在位於美濃區百年校園吉洋國小，今天上午市長陳其邁出席揭牌儀式；市府也從8月起調降公托中心托育比為1比4，並調整公托育服務收費一致為9000元。市府表示，為完備高雄公共托育拼圖，將持續布建25處公共托育設施，目標預計明年達到53處，讓更多青年在高雄落地生根。

為均衡高雄市托育資源並友善家庭，市府全面盤點空間，選擇位於美濃區百年校園吉洋國小，委託具幼兒教育、教保經驗的社團法人高雄市婦幼與家庭協會辦理「美濃社區公共托育家園」。

另外，美濃吉洋國小除未滿2歲的公共托育外，同步進行公立幼兒園增設工程，讓社區幼兒從出生到12歲，都可在同一校園中完整接受照顧，貫徹市府「幼兒一條龍」的政策。

陳其邁今天上午出席揭牌儀式時表示，面對全台少子化問題，高雄該如何突破困境，翻轉低迷生育率，除率先調整公托機構托育比、收費，更要規畫友善親子育兒空間及托育，創造良好環境。

陳其邁還說，會努力完備公共托育的拼圖，後續將持續布建25處公共托育設施，目標明年達到53處，讓更多青年在高雄落地生根。

市府於8月起，調降公托中心托育比為1比4，並調整公托育服務收費一致為9000元，帶頭示範優化公托品質及友善育兒家庭的幸福托育城市也配合行政院「0到6歲國家一起養」的政策，擴大育有未滿2歲兒童育兒津貼領取對象，放寬育兒津貼領取限制，同時領有其他弱勢生活津貼補助，加碼對弱勢育兒家庭照顧。

高雄第11家社區公共托育家園落成，選在位於美濃區百年校園吉洋國小，今天上午正式揭牌。記者陳弘逸／攝影
高雄第11家社區公共托育家園落成，選在位於美濃區百年校園吉洋國小，今天上午正式揭牌。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席美濃參與社區公共托育家園揭牌活動。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席美濃參與社區公共托育家園揭牌活動。記者陳弘逸／攝影
高雄第11家社區公共托育家園落成，選在位於美濃區百年校園吉洋國小，今天上午正式揭牌。記者陳弘逸／攝影
高雄第11家社區公共托育家園落成，選在位於美濃區百年校園吉洋國小，今天上午正式揭牌。記者陳弘逸／攝影
高雄第11家社區公共托育家園落成，選在位於美濃區百年校園吉洋國小，今天上午正式揭牌。記者陳弘逸／攝影
高雄第11家社區公共托育家園落成，選在位於美濃區百年校園吉洋國小，今天上午正式揭牌。記者陳弘逸／攝影

托育 美濃 陳其邁

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