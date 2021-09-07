大專校院學生雙語化學習計畫 義守大學2學院榮獲肯定

教育部公布今年「大專校院學生雙語化學習計畫」核定名單，義守大學與清華大學、政治大學等25校41個學院為重點培育學院，其中12所大學同時有兩個學院以上榮獲肯定；義大「醫學院」、「國際學院」名列其中，成為高教私立大學唯二有兩個學院獲重點培育學院的學校，也是南部唯一兩學院獲肯定的綜合型大學。

校方指出，義大長期打造雙語校園環境，自2009年成立「國際學院」，為全國第三所以全英語授課的國際學院，全校每學年開設超過500門的全英課程，從英語授課師資，以及來自40多國的外籍生，建構多元的英語環境。

「不只招收英文好的學生，更要讓招收進來的學生英文變好」校方強調，教學堅持，全校必修的英語通識課程以分級分領域為教學內容，融合生活題材情境式教材，規劃專業或職涯發展相關的英語課程，同時將英語學習拓展到校園生活中。

義守大學於2011年教育部全英訪視中獲肯定，2016年更朝卓越教學頂峰邁進，管理、國際、觀餐三學院同時通過AACSB國際商管教育認證；義大2018年啟動「ISU 2028十年計畫」，宣示「十年後成為以全英文授課大學」。

義守大學於今年4月成立「雙語大學推動辦公室」，5月再度獲得五年一次的AACSB持續精進認證；同時配合「2030雙語國家政策發展藍圖」，全校總動員營造全面性的英語環境。 義守大學於今年4月成立「雙語大學推動辦公室」，5月再度獲得五年一次的AACSB持續精進認證。圖／校方提供

商品推薦