教室冷氣裝好只能看不能吹 南市教育局這樣解釋

為了達成班班有冷氣目標，台南市部分學校教室都已裝好冷氣，開學了，但因天氣炎熱，學生、家長都在問何時可開冷氣，教育局表示，國教署已統一規定明年5月起使用，目前雖裝好冷氣但不能提前使用，天氣熱只能先吹電風扇。

台南市部分國中小都利用暑假進行電力系統改善並裝設冷氣，開學後學生進到教室都被已裝好的冷氣設備所吸引，心想可吹冷氣了，卻只看不能用，僅能吹電風扇，由於新竹市國中小都在吹冷氣，學生、家長都在問台南的冷氣何時才可吹。

台南市教育局表示，新竹市國中小已開始吹冷氣，是因班班有冷氣是新竹市政府之前的政策，冷氣都是市府編列經費支出，因此提早吹冷氣。南市國中小將裝設1萬8000台冷氣，目前先進行大校冷氣裝設，接著才是小校，已完成1/4裝設，另最重要的電力系統改善，也都發包，氣裝設與電力系統改善都將在年底前完成。

教育局指出，行政院是規定明年2月前完成教室冷氣的裝設，因全國步調要一致，而且冷氣補助時間為5、6、9、10月，因此國教署已統一規定明年5月起吹冷氣。

有校長表示，學校在放學後都設有俗稱安親班的課後照顧班，明年5月起教室都有冷氣後，預估學校安親班會大增，而暑假期間的課輔、安親班也會吸引更多家長把孩子送學校。

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