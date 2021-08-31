雄女西洋劍高手考上台大醫 全班為罕病同學遷教室

高雄女中今年國立大學錄取率達74%，79人錄取台大，77人錄取成大。學生劉芸安繁星錄取台大醫，申請入學也上陽明、長庚、北醫、高醫醫學系，最後選擇台大醫，允文允武的她，在今年全中運西洋劍銳劍項目得到第五，同學常笑她是「原始人」，因為手機會以種樹APP鎖住不接也不看。罕病學生許采婷罹患QT延長症候群，會無預警暈倒，全班為了她還將教室遷移到健康中心旁邊看顧，她考上中山大學政治經濟系。

劉芸安的父母都是醫師，哥哥也念醫學系。她小三學習游泳、西洋劍，考學測的前一周，還去參加高雄市全中運西洋劍選手的選拔，今年四月代表高雄市出賽，個人拿到第五。

劉芸安很自律，畢竟又要讀書、又要練劍，兩樣都得學好，必須妥善規畫時間。她下載了Forest 的種樹APP，需要專注時只要設定好時間種下種子，它會成長為一棵大樹，若無法抗拒誘惑而拿起手機，離開了 Forest 應用程式、跳去其他程式，那小樹就會立刻枯萎。芸安最少都設定90分鐘，因為自律性強，她已經種成無可計數的樹。同學也因此叫她「原始人」，因為都聯絡不到人。

劉芸安說，自己是運動選手，所以了解運動傷害，想當復健科醫師；但也喜歡小孩，當兒科醫師也不錯，以後再慢慢選擇。

病弱的許采婷，三歲發現罹患QT延長症候群，心律不整，會無預警暈倒，成長過程還接過好幾次病危通知書。有次在體育課打排球時突然暈倒，還好急救得時，後來全班為了她，還將教室遷移到健康中心旁邊看顧。

許采婷家中還有弟弟、妹妹，弟弟也有心臟問題，父母於是都辭職專心照顧孩子們。采婷從國中就開始申請獎助學金，貼補家用，高雄市國際蘭馨交流協會表示會幫助采婷的大學學費，追尋理想。 雄女學生劉芸安是西洋劍高手，錄取台大醫學系。記者徐如宜／攝影 高雄女中校長林香吟（中）鼓勵學生，劉芸安（左）錄取台大醫，罕病學生許采婷（右）錄取中山大學政經系。記者徐如宜／攝影 雄女學生劉芸安（右）是西洋劍高手，錄取台大醫學系。記者徐如宜／攝影

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