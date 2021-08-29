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全國高中教甄只開5成名額 教師：還在觀望要聘哪科

聯合報 / 記者潘乃欣趙宥寧／台北即時報導
國教署解凍員額，今年預計開放各國立高中增聘803名教師，但全國教甄只開出388個缺額不到一半。本報資料照片
國教署解凍員額，今年預計開放各國立高中增聘803名教師，但全國教甄只開出388個缺額不到一半。本報資料照片

108課綱提升教師開課量，教育部宣布逐年解凍1400個教師員額到各國立高中，今年原開放各校增聘803名教師，但全國教甄只開出388個缺額不到一半，普通高中釋出名額少於高職。高中主管分析，新課綱課程新，多所普高都想再觀察一年，確認要聘哪一科教師；高職分成多個專業類科，各校直接對準專業領域開缺，無須再等。

多年來高中教師員額因少子化凍結一成，教育部今年因應新課綱解凍這些員額，預計10年內增加1400個正式教師。最近放榜的110學年全國公立高中教師甄試一口氣開出388個名額，是去年的兩倍，且是近8年最多；吸引8032人報考，最後錄取384個正式教師。

攤開教師甄試簡章，開缺的學校多半是國立高職，名額以高職各類科都要開設的國文、英文、數學三主科為大宗；部分熱門類科也較敢開缺，像是電機科一口氣開了18個缺額，讓報考多年的代理教師直呼「不可思議」，是多年未見的盛況。

海洋大學附屬高級中學設多個海事類科，校長陳世程表示，國教署解凍員額後，校方今年一次聘了8名新進教師，當中包括多年未增聘的主科教師，以及年年開缺卻難尋合適人才的海事專業教師。本來可聘更多人，但考量基隆在地學生常赴雙北市就學，學校受少子化衝擊，不敢多聘。

普通高中教師曾反映員額不足、既有教師超鐘點情形嚴重，但今年實際開出缺額仍少。全國教師工會總聯合會高中職主委張瓊方推估，新課綱課程較新，選讀各班群的人數不一，多校還在評估要聘哪一領域教師，今年暫時先聘代理教師。

嘉義縣教育處課程督學紀志聰曾是國立高中教務主任，他分析，正式教師一旦聘用就無法反悔，待走完新課綱第三年、有了首屆畢業生後，各校就能整理三年來開課經驗，確定未來聘師方向。

今年全國教甄還爆出一段小插曲。一名讀者向本報投訴，8月7日員林家商考場，有考生違反考場規定，在準備區使用平板電腦，主辦方並未記錄與扣分。國教署聲稱已在「綜合考評」一項扣減該名考生20分。投訴者進一步說，成績計算上並無「綜合考評」這一項，質疑國教署有疏失。

國教署向本報澄清，該生使用平板的地點是在待命室，該場地為完成試教的應考人，進入實作考試前的等待區，專供考生休息、等待。在此等待區的應考人尚未取得實作考題，也未進入實作考試程序，不算違規。

108課綱 教育部 代理教師

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