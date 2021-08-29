新課綱跑班課太多 開學前3天部分高中課表仍難產

首屆適用108課綱的學生升上高三，各高中要在9月1日開學前發出每個教師的課表，教務主管直言新課綱課程種類暴增，高三生要修的選修課又居各年級之冠，多校教務處陷入排課困境。坊間的排課系統幾乎無法滿足教務需求，大多時候只能仰賴人腦推算、試排。再3天就開學，仍有高中老師說「還沒收到課表，推估教務主管壓力值已爆表。」

台北市一名高中教務處組長解釋，新課綱課程種類多，必修之外還有校訂課程、多元選修等，每周還要給學生固定的彈性學習時間。這些新增的課程改變上課型態，選修課、彈性學習時間要讓學生跨班學習，所以要集中在某個時段；校內各科老師還有共同研習、開會時間，無法排課。

他估算，大型高中的課程動輒上千門，課表上的每一格，都要比對並彙整多名教師的可授課時段，才能填上課名。排課工程讓許多教師對教務處業務避之唯恐不及，「一所學校有人願意任行政職，就該感恩了」，多數教師完全不敢提議調整自己的課表。

教育部國教署表示，各高中的課程計畫都要交給各縣市主管機關備查，並在校務行政系統內排定和開設課程。為服務各校，國教署已委託台北科技大學建置公版高中校務行政系統，它的功能對準第一線教師需求，已納入符合新課綱實施需求的排課模組、多元選修跑班選課功能等。各高中可自行評估實務需要，選擇是否採用公版系統。

國教署也說，教育部陸續辦理初任課程教學承辦人員增能培力研習，引導教務主管掌握排課注意事項，以及設定排課系統條件；另辦理校長、教務主任、教學組長等行政人員會議，討論課程實務。

按新課綱規定，各校都要開設多元選修，開設學分數要達學生應修學分的1.2到1.5倍。新課綱邁入第三年，全校學生都要修選修課，教師開課量達顛峰。有些教師已收到課表，描述自己超出9個鐘點達國教署規定上限，天天都得上第七節，甚至教到第八節。

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