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新北種子教師培訓 首梯次208人完訓

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市今天舉辦智慧學習種子教師認證線上頒獎，共208名教師完成首梯次認證，教育局長張明文喊話，希望未來每校都能有至少1位智慧學習種子教師輔導學生學習。圖／新北教育局提供
新北市今天舉辦智慧學習種子教師認證線上頒獎，共208名教師完成首梯次認證，教育局長張明文喊話，希望未來每校都能有至少1位智慧學習種子教師輔導學生學習。圖／新北教育局提供

新北市自去年啟動智慧學習種子教師培訓，除3小時必修課程外，運用4大智慧學習平台讓教師選修，並要完成教學與教案產出才能獲得種子教師認證，總計首梯次共有208名教師完訓，教育局長張明文今天也特別出席線上頒獎典禮獎勵教師們響應智慧學習的成果。

新北這次運用4大智慧學習平台包括教育部因材網、均一教育平台、Learnmode學習吧及PaGamO等，208位通過認證的種子教師中，以學習吧100位最多，接著依序均一83位、因材網25位，PaGamO暫無。

教育局表示，新北智慧學習種子教師培訓認證機制是全國唯一，藉由智慧學習平台豐富資源和即時學習回饋，可以減輕教師們的備課壓力，教師在認證過程要先完成3小時必修，再從4大平台選1完成12小時課程，並有教學發表及教案產出，才可完成認證。

獲認證的崇林國中老師孫郁文表示，智慧學習不限一般學科，也不受時空限制，可隨時預習、複習，疫情期間正好能運用在教導學生上，建立自主學習能力。

重慶國中老師蔡佩旻認為，教師們在認證機制中也能增加彼此數位化學習平台的知能，這次她選擇因材網，可以讓學生了解自己學習現況跟困難點，強化學習成效。

張明文表示，今年近2年投入5億建置455間智慧教室，並成立智慧學習輔導小組，鼓勵、培育教師採用數位教學；未來目標培育每校至少1位智慧學習種子教師，透過平台數據分析及回饋，掌握學生個別學習狀況，讓新北市每位學生都能透過智慧學習工具提升學習效率。

教育局 教育部

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