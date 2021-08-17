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學生沒打疫苗 補教業者：家長不敢讓孩子回教室上課

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市補習班教師和員工雖幾乎都施打疫苗，但孩子沒辦法施打疫苗，導致家長仍有顧慮。圖為補習班人員施打疫苗。圖／市府提供
桃園市補習班教師和員工雖幾乎都施打疫苗，但孩子沒辦法施打疫苗，導致家長仍有顧慮。圖為補習班人員施打疫苗。圖／市府提供

補習班及課後照顧中心7月27日警戒降級後，可有條件適度開放，但有家長擔心孩子沒打疫苗有染疫風險，還不敢讓小孩回到補習班上課。補習班業者也透露，因為容留人數限制，每間教室只能容納不到一半的學生，其他人若不是透過線上教學，就只能安排老師分兩次授課，等於要多付一次鐘點費，營運壓力不小。

桃園市補習教育事業協會理事長吳正吉表示，市府雖安排補習班教師和員工施打疫苗，但孩子沒辦法施打疫苗，全國疫苗覆蓋率也僅4成左右，導致家長仍有顧慮，目前僅2到3成的學生回流，大補習班原本一間教室可容納200多人，現在看來稀稀落落；而既然沒打疫苗的老師和員工必須快篩，沒打疫苗的小朋友是否該安排快篩？大家都很苦惱。

吳正吉提到，有些業者納悶為何學校教室一次都能容納30多位學生，補習班卻仍要限制人數，尤其很多中小型補習班空間有限，在老師難以兼顧實體、線上同時授課的情況下，若安排梅花座，就必須分成2間以上的教室上課，或拆分成2個時段讓老師授課，如此一來就必須多付老師一次鐘點費。

陳姓補習班業者直言，雖然政府有提供紓困金，但雷聲大雨點小，補助只夠付員工3分之1不到的薪水，有些同業撐不到紓困金發放，加上房東也不願意降租，因此紛紛倒閉，「不開業活不下去，開了生活也很難過。」

桃園市教育局調查，在7月27日約有2成的補習班及課照中心復課，在8月中旬則約超過7成復課。市府協助業者申請紓困4.0方案，依員工數給予「機構補貼」及「員工薪資補貼」，每位員工可獲4萬元，估計每間機構平均可申請15萬到25萬元紓困補貼。

教育局表示，市府已提供疫苗施打與補助快篩試劑各約7500人次，補習班解封後，從業人員須施打疫苗14天或3日快篩陰性證明與每周定期快篩。

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