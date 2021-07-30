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機組員無法送孩到幼兒園 教育部：將修改規定
全國疫情降至二級後，幼兒園也開始復課。不過，根據教育部的防疫指引，家有同住成員被居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者，幼兒就不可入園，讓家有幼兒的航空公司機組員相當無奈，等於無限輪迴，無法送小孩上學。教育部表示，將參考托嬰中心的防疫規定，刪除家有同住成員的文字，修正為「幼兒有居家隔離、居家檢疫、自主健康管理情形者不可入園」。
教育部上周五發布「幼兒園（教保服務機構）因應COVID-19防疫管理指引」，今天桃園市空服員職業工會表示，這項指引規定幼兒及其同住成員處於居家隔離、居家檢疫、自主健康管理狀態，幼兒將不可入園。這個規定等於讓機組員的幼兒，在疫情期間沒有辦法進入幼兒園，不只父母親可能難以兼顧工作，更會剝奪到機組員幼兒受教育和受照顧的權利。
教育部表示，將參考托嬰中心、衛生福利機構之防疫管理指引修正為「幼兒有居家隔離、居家檢疫、自主健康管理情形者不可入園」。
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