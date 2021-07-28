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趕8月中開學 之前沒造冊440班新設公幼30日緊急打疫苗

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
教育部國教署證實，全台有440班公共化幼兒園，緊急安排於7月30日施打疫苗，趕8月16日開學日。至於這批施打疫苗人數，仍在計算中。本報資料照片
教育部國教署證實，全台有440班公共化幼兒園，緊急安排於7月30日施打疫苗，趕8月16日開學日。至於這批施打疫苗人數，仍在計算中。本報資料照片

昨傳出有國高中教師、補教業者被疫苗造冊，卻未核准施打。現也有新設的公共化幼兒園明明沒被造冊，卻緊急處理要在7月30日施打。教育部國教署證實，全台有440班公共化幼兒園，緊急安排於7月30日施打疫苗，趕8月16日開學日。至於這批施打疫苗人數，仍在計算中。

國高中教師、補教業者、大眾運輸司機等昨天傳出已經疫苗造冊，即將施打，卻被喊卡。今年新設的公共化幼兒園（公幼與非營利幼兒園）因為是新進人員因此之前未被疫苗造冊，因開學日為8月16日，若未於8月2日前施打，恐怕趕不及14天疫苗效力，將影響開學日。

教育部國教署證實今年新設的公共化幼兒園日前未造冊，但已經緊急處理，全台共440班公共化幼兒園人員，已經緊急處理要在30日施打疫苗。至於這批施打疫苗人數，仍在計算中。

教育部主秘廖興國表示，這批新設的公共化幼兒園本來就匡列在國小14.2萬教職人員疫苗造冊，因為新設幼兒園8月1日才正式立案，這段時間人員持續進用中，於是安排於7月底進行施打。私立幼兒園仍有人員尚未施打，也未造冊，廖興國說，將在第二波造冊。

疫苗 幼兒園 開學日

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