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校園廚工打公費疫苗獨漏民辦民營 業者批雙標

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
圖為校園營養午餐廚工示意圖。本報資料照片
圖為校園營養午餐廚工示意圖。本報資料照片

學校廚工屬公費疫苗優先施打對象，但民辦民營業者被排除在外。中華民國餐盒食品商業同業公會表示，民辦民營業者占全國校園午餐供餐量約四成，其中近八成廚工會到學校配送餐點，但有4178名廚工還沒打疫苗，且遲遲未收到通知，恐成校園防疫破口，呼籲開學前完成施打。

中華民國餐盒食品商業同業公會理事長陳明信說，民辦民營業者在防疫上被規定相當嚴格，只要所屬廚工一人染疫，工廠就要被停業隔離14天，所以這不單只是防疫問題，也是「食安」問題，只要有一家業者因染疫被停業，可能就會出現部份廠商供餐超量問題，進而導致食安事件的發生，施打疫苗有其必要。

國、高中教師則在最近陸續收到疫苗施打通知，教師團體全教總今天表示，施打疫苗後的兩天易發生身體不適，呼籲各主管機關及各校校長，暫停疫苗施打後兩天的活動，以免造成困擾，甚至發生不安全事件。

疫苗施打通知來得突然，全教總指出，這段時間許多學校已安排暑期輔導或返校活動，但因政府臨時通知國、高中教師施打疫苗，施打後常出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等副作用，卻還要處理暑輔、返校活動等問題，基層已出現許多不滿與抱怨，呼籲主管機關給予最大彈性。

疫苗 返校 食安

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