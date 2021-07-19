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停辦說明會只開放30分鐘問答 稻江學生批教部草率

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
高教工會聯合稻江自救會5月1日發起「咱攏佇嘉」行動，到嘉縣府遞交陳情書，捍衛學生「原校畢業」選擇權，要求縣府出面協助。本報資料照片
高教工會聯合稻江自救會5月1日發起「咱攏佇嘉」行動，到嘉縣府遞交陳情書，捍衛學生「原校畢業」選擇權，要求縣府出面協助。本報資料照片

嘉義縣今年6月允許嘉義縣稻江科技暨管理學院自8月1日起停辦，剩下的64名學生將安置到其他學校。稻江學生組成自救會，今天指出教育部為該校辦理的安置說明會程序草率，開會前不久才通知，導致許多學生因打工無法參加；會議最後更只開放30分鐘問答，並沒有展現解決問題的誠意。

該校學生指出，在該線上會議的討論QA時段，明明還有很多學生透過網路舉手發問，教育部和稻江卻直接宣佈會議結束，然後強硬將全部學生趕出線上會議，草草收場，「我們超傻眼的。」

學生進一步說，線上會議問題重重，學生聲音根本無法表達，他們要求教育部應再辦理至少一場以上的「實體說明會」，該說明會需提前通知，讓學生可以預留時間出席參與，並且在說明會中提出具體的安置規畫，如設置專班等事宜，且應安排充足的學生提問時間。

稻江學生表示，他們一再主張，基於家庭、經濟、交通、打工、住宿、實習等因素，要求在稻江原校繼續上課；儘管因學校停辦而須轉換學籍，歷來已有亞太學院等案例得以「轉換學籍但原校上課」的「專班」處理，以確保學生受教權。但在校內的線上說明會中，對於學生期盼的「專班」訴求，教育部或學校都尚無任何具體規畫。

教育部 嘉義 打工

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